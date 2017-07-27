​Работа есть, сотрудников — нет. В строительной сфере Сургута имеется нехватка кадров

Нехватка рабочих кадров — остро стоящая проблема для России вот уже более десяти лет. Об этом из года в год сообщает Минтруд, пытаясь различными способами изменить ситуацию, но пока безуспешно. Одна из наиболее «страдающих» от отсутствия квалифицированных специалистов отраслей — строительство.

В декабре прошлого года замминистра труда Любовь Ельцова в своем докладе отметила неутешительную тенденцию: «В строительстве вплоть до конца 2014 года наблюдался рост числа занятых, но с 2015 года началось снижение, и к 2016 году объем занятых на стройках вернулся к значениям 2012 года (5,6 млн человек)».

Во множестве экспертных рейтингов, посвященных оценке наиболее востребованных профессий, сотрудники строительной сферы и рабочих специальностей стабильно находятся в ­топ-5, уступая лишь IT-кадрам (всему виной глобальная компьютеризация), специалистам банковского дела и «продажникам».

Не ожидая скорых перемен от решений высшей власти, многие работодатели ищут выход сами: одни сотрудничают с рекрутинговыми агентствами, другие создают собственные учебные центры, готовя себе работников из вчерашних выпускников. Третий метод, который на текущий момент набирает все большие обороты, — подготовка потенциальных сотрудников практически со школьной скамьи, при помощи узконаправленных классов.

Ситуация в Сургуте мало чем отличается от общероссийской. Несмотря на то, что в городе есть замечательное учреждение — Сургутский политехнический колледж, обучающий многим востребованным профессиям, нехватка кадров строительной сферы остается неизменной.

«К сожалению, сейчас мало специалистов, которые имеют должную квалификацию. При этом работодатели готовы обеспечить таким работникам прекрасные условия труда. Не хватает именно местных рабочих. Да, есть мигранты, но в большинстве своем они имеют низкую квалификацию, плюс, с ними имеются и другие проблемы — нежелание трудиться, сложности с оформлением, документами и так далее, — рассказал «НГ» заместитель генерального директора компании «Сибпромстрой» Николай Епифанов. — Причин того, что местные выпускники не хотят идти в рабочие специальности, много. И одна из них — мнение, что такие профессии непрестижны».

Также Епифанов отметил, что программа «Инженеры XXI века», которая активно обсуждалась в 2014 году благодаря президенту ассоциации строителей Сургута и Сургутского района Алексею Сафиоллину, могла бы принести весомые результаты, будь она внедрена на планируемом уровне.

Тем не менее, совсем недавно похожую практику внедрили в одном из учебных заведений города. В гимназии «Лаборатория Салахова» запущен образовательный проект «Инженерный класс в гимназии» — это профильное обучение школьников с углубленным изучением физики, математики, химии, информатики. Конечно, эти дети будут получать знания и по стандартным дисциплинам.

«Сейчас на регистрации находится соглашение о сотрудничестве нашей гимназии с ОАО «Сургутнефтегаз». Мы будем готовить инженеров, так сказать, со школьной скамьи. Уже начали набор детей в этот узкоспециализированный десятый класс — есть три заявления: два от наших гимназистов, одно — от ученика другого учреждения. Всего планируем набрать 25 человек, — рассказал «НГ» директор гимназии Алексей Савенков. — После года обучения эти ребята пройдут ознакомительную практику на базе Учебного центра Сургутнефтегаза. Если компания затем заключит с этими выпускниками целевые договоры, то да, они будут обеспечены местами работы после окончания вузов».

Как подчеркнул Савенков, выпускники инженерного класса смогут поступить в вузы не только на нефтегазовые специальности, но и в другие, в том числе строительные. Они будут востребованы в любой отрасли, которая требует технических знаний.

При этом, как показывает практика, еще одна причина, по которой выпускники не идут в строительство, — мнение, что работники этой отрасли получают небольшие деньги, если не занимают руководящие должности. «Я не могу раскрывать суммы ежемесячной зарплаты сотрудников Сибпромстроя, но могу привести такой пример: обычный инженер среднего звена, работающий в сфере строительства, может закрыть ипотеку за пять или менее лет при сохранении достаточно высокого уровня жизни», — поделился с «НГ» Николай Епифанов.

Естественно, что один специализированный класс одного учебного учреждения решить проблему нехватки кадров в строительной сфере города не сможет, даже если бы он был «заточен» именно для этой отрасли. Сибпромстрой, один из крупнейших застройщиков Сургута, ситуацию понимает, поэтому готов рассмотреть предложения от образовательных учреждений города по созданию «строительных» классов: «Если к нам обратятся с таким предложением, то мы обязательно обсудим его», — сказал Николай Епифанов.