Такое оно прекрасное, наше лето …

СЕВЕРНЫЙ «БУРДЖ -ЭЛЬ-АРАБ» В ИСПОЛНЕНИИ «СВЕТОДИЗАЙН-ЮГРА»

Невозможно съездить в Дубаи и не увидеть знаменитый отель – «Бурдж-эль-Араб». Это величественное сооружение, напоминающее своей формой огромный стеклянный парус, видно практически из любой точки города – здесь круглосуточно можно увидеть толпы туристов, но особенно ночью удивительный «Парусник» становится невероятно притягательной доминантой. Теперь, чтобы полюбоваться на чудо-отель, совсем необязательно лететь через всю страну – можно просто заглянуть в гости к нашим северным соседям – в славный город Белоярский, где расположена практически точная копия эмиратского собрата – гостиница «Карибу». Уже этой осенью «белоярский парусник» предстанет перед горожанами в совершенно новом, ярком и технологичном вечернем облике.

НОВОСТИ С ПЛОЩАДКИ ENES-2017

Наш июль пролетел в волнительной суматохе, наполненной всевозможными мелкими и крупными, но одинаково важными делами – подготовкой расчетов, технических и художественных описаний, выбором красивых фотографий, созданием ярких видеороликов и другими приятными переживаниями, предшествующими одному очень значимому для нас событию – участию во всероссийском конкурсе лучших проектов по энергосбережению ENES.

ЮГРА ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ. НИЖНЕВАРТОВСК

В рамках развития световой среды города Нижневартовска, стартовали проектно-изыскательские работы по архитектурно-художественному освещению первого пилотного объекта – яркий вечерний облик появится у одного из старожилов жилого сектора города – жилого дома по ул. Ленина.

ДОРОЖНАЯ РАЗВЯЗКА СУРГУТ-ЛЯНТОР: БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

«СветоДизайн-Югра» продолжает работу над реконструкцией системы электроснабжения и освещения строящейся дорожной развязки направлением Сургут – Лянтор. Этот участок дороги ждут качественные преобразования, как в части освещения, так и состояния дорожного полотна.

СОВРЕМЕННОМУ КАРДИОЦЕНТРУ – СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

На территории сургутского Окружного кардиологического диспансера стало светлее – в июне этого года здесь была проведена модернизация наружного функционального освещения. Светотехнический расчет, подбор и поставку оборудования выполнила компания «СветоДизайн-Югра».

Сургут встречает #ВместеЯрче

По всей стране продолжает свой ход «энергосберегающая» волна всероссийской акции #ВместеЯрче. От Калининграда до Камчатки – яркими вспышками на карте России один за другим зажигаются города, принявшие участие в этом масштабном мероприятии.Подхватили эстафету и в Сургуте

ЖИЛОЙ ДОМ В 28 МИКРОРАЙОНЕ ЗАЖЕГ СВОИ ОГНИ

А у нас для вас снова отличные новости! Теперь каждый день в вечернее время стильная новостройка, расположенная по пр-ту Комсомольский, будет радовать сургутян своими яркими огоньками! Сегодня в вечерней панораме 28 микрорайона нашего города зажег свои огни новый жилой дом.

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения.Численность работников более 5000 чел.