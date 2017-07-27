​Промсвязьбанк представил новый вклад «Мой доход»

Промсвязьбанк предлагает розничным клиентам рублевый вклад «Мой доход» с повышенными ставками и удобными сроками размещения средств на шесть месяцев или 12 месяцев.
Вклад «Мой доход» доступен в рублях на сроки размещения: 91 день, 181 день и 367 дней. Максимальная ставка по вкладу в рублях – 8% годовых (при открытии в интернет-банке), минимальная сумма рублевого вклада – от 100 000 рублей.
По условиям вклада расходные операции и пополнение не предусмотрены, допустимая пролонгация – не более трех раз.
Промсвязьбанк также повысил ставки по вкладу «Моя выгода» в долларах США. Минимальная сумма вклада – 1 000 долларов. Ставка по вкладу – 1,3% годовых при оформлении в офисе банка и 1,55% годовых при открытии в интернет-банке. Срок вклада – 367 дней.
Открыть новый вклад «Мой доход» с повышенными ставками в рублях и в валюте можно в любом из офисов ПСБ или в интернет-банке при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания.
Получить подробную информацию о вкладах можно на сайте, а так же по адресу: : г. Сургут, ул. Республики д. 63. Телефон: +7 (3462) 24-56-11, 8 (950) 512-5812.
Культура открытого воздуха. Организатор культурного опен-эира «Морской фестиваль» Юрий Семенков // ONLINE 28 июля в 10:30