​Промсвязьбанк представил новый вклад «Мой доход»

Промсвязьбанк предлагает розничным клиентам рублевый вклад «Мой доход» с повышенными ставками и удобными сроками размещения средств на шесть месяцев или 12 месяцев.

Вклад «Мой доход» доступен в рублях на сроки размещения: 91 день, 181 день и 367 дней. Максимальная ставка по вкладу в рублях – 8% годовых (при открытии в интернет-банке), минимальная сумма рублевого вклада – от 100 000 рублей.

По условиям вклада расходные операции и пополнение не предусмотрены, допустимая пролонгация – не более трех раз.

Промсвязьбанк также повысил ставки по вкладу «Моя выгода» в долларах США. Минимальная сумма вклада – 1 000 долларов. Ставка по вкладу – 1,3% годовых при оформлении в офисе банка и 1,55% годовых при открытии в интернет-банке. Срок вклада – 367 дней.

Открыть новый вклад «Мой доход» с повышенными ставками в рублях и в валюте можно в любом из офисов ПСБ или в интернет-банке при наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания.