«Кишка не тонка»: звездам бизнеса, интернета и ТВ бросили вызов

Удар током, падение с высоты, дефибриллятор и гонки на бешеной скорости… Герой Джейсона Стэтхема из фильма «Адреналин» Чев просто был вынужден рисковать, чтобы поддерживать высокий уровень гормона риска в крови и жить. Другое дело обычные люди, занятые работой и домом, предпочитающие смотреть на это с экрана телевизора. Но иногда приключение само стучит в дверь!

Этим летом «МегаФон» на Урале празднует 15-летие. Для человека это молодость, время экспериментировать и удивлять, поэтому в честь юбилея оператор предложил известным уральцам выйти за рамки привычного. Обошлось без копирований Джейсона Стэтхема, поэтому любой вариант можно повторить. Адреналина тоже достаточно.

Кто летал, тот с заданием справился…

В случае с экстремальным поступком для директора уральского «МегаФона» «уговаривать» пришлось только капризную погоду. Для полетов нужно чистое небо. «Готов на все, только бороду брить не стану!» – с самого начала заявил Валерий Величко. И это неудивительно. За время работы не раз приходилось делать смелые шаги и идти на риск – чего стоит отмена платы за входящие вызовы, решение первым запустить и развивать 4G на Урале, а затем заставить интернет летать со скоростью 300 Мбит/с в LTEAdvanced.

Всегда сочиняй мечты…

Оригинальности и смелости участнице проекта «Голос» Алене Поль не занимать. Этим она и покорила зрителей шоу. Риск певица предпочитает оставлять для творчества, ведь ей как маме двух мальчишек надо беречь себя. Ее полет – это музыка. Но чтобы поздравить «МегаФон» с 15-летием и порадовать поклонников Алена поборола страх полетов и высоты – первой испытала на себе новинку Сургута – аэротрубу.

Нужно быть смешным для всех!

Их пародии взрывают YouTube и вызывают улыбку даже на самом хмуром лице. Для пермского дуэта «Боня и Кузьмич» радовать людей привычное дело. А ведь когда-то яркая и харизматичная Боня продавала обои в родном городе. Благодаря интернету она стала звездой, а любой житель планеты может мгновенно загрузить новый шедевр пары со смартфона. В этот раз Боня меняет старую машину и решается прокатиться с байкером на бешеной скорости, сравнимой с мегаскоростью интернета.

Благодарим участников проекта за смелость и положительные эмоции. Пытайтесь повторить, пока молодые. Ведь в 15 лет все только начинается.