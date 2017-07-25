​Сургутская ГРЭС-2 – глазами художников

В культурном центре «Порт» на Майской 10, открылась выставка художественных работ о Сургутской ГРЭС-2. Авторами картин стали учащиеся колледжа русской культуры им. А.С Знаменского.

Рисовали одну из крупнейших тепловых электростанций мира будущие дизайнеры. Еще в июне они побывали на Сургутской ГРЭС-2, впервые в жизни увидев, как производится электроэнергия. Свои впечатления они отразили с помощью акварели.

Юрий Семенков, заведующий КЦ «Порт»: «Ребята интересуются жизнью города, его фундаментальными, я бы сказал, основами. Производством электроэнергии, добычей нефти и газа в Сургуте занимаются крупнейшие предприятия не только города и региона, но и всего мира. И попытка запечатлеть их с помощью художественных средств – это любопытно. Это память, это история».

Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»:

«Мне очень приятно, что Сургутская ГРЭС-2 вдохновила молодых людей на создание этих работ. Где-то это, что называется, проба кисти, а где-то – уже серьезные труды. В любом случае мы поддерживаем такие начинания. В мир цифры, когда фотоаппарат уже встроен во все, что угодно, изобразительное искусство воспринимается если не как откровение, то уж точно как труд, вызывающий уважение».

Посетить выставку можно до 15 августа с 09:00 до 20:00. По ее итогам лучшие работы юных художников будут отмечены призами.