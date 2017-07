Август — самое время для кинопремьер

Поклонники фильмов с нетерпением ждут выхода в свет новинок. Если вы относитесь к их числу, вам стоит принять во внимание наши рекомендации и советы.

Самые ожидаемые кинопремьеры лета приберегли напоследок: они состоятся в августе. Чтобы зрителю было удобней подобрать наиболее интересный для него фильм, здесь предлагается список лучших картин августа этого года. Настоящие киноманы и просто любители интересно провести время у экрана в следующем месяце смогут созерцать самые привлекательные кинопремьеры.

Tulip Fever («Тюльпанная лихорадка») с нетерпением ждут любители мелодрамы, однако им придется немного потерпеть, так как ее можно будет увидеть лишь в конце августа — 24 числа. Режиссером этого замечательного фильма является Джастин Чадвик, а продюсером — Мария Сестон.

Мелодрамма Tulip Fever — это душещипательная история о любовном треугольнике одного художника и женщины, у которой имеется муж. Прекрасная сюжетная линия повествует о событиях, которые происходили в XVII веке в Амстердаме.

«Валериан и город тысячи планет» (англ. Valerian and the City of a Thousand Planets) будет показан 10 августа, а трейлер можно посмотреть уже сейчас. Эта кинокартина подойдет любителям фантастических сюжетов и тем, кто увлечен творчеством Люка Бессона, который является режиссером.

На дворе XXVIII век, Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин работают вместе специальными агентами, чтобы поддерживать порядок на всех подконтрольных человечеству участках. По распоряжению руководства они oтправляются в Альфу. Это пoстоянно раcширяющийся город, где собираются разнообразные виды, чтобы обмениваться информацией, знаниями и культурой. Когда темные силы угрожают мирному населению, Валериан и Лорелин должны навести порядок и обеспечить защиту от очередной угрозы.

«На драйве» / «Малыш на драйве» (англ. Baby Driver) — комедия, снятая Эдгаром Райтом, которую можно посмотреть 24 августа. В главных ролях Кевин Спейси, Энсел Эльгорт и Лили Джеймс. Фильм расскажет о талантливом водителе, которого преступник по имени Бэйби (Энсел Эльгорт), желающий завязать с криминальным прошлым, использует для своего последнего дела.

«Темная башня» (англ. The Dark Tower) — фильм, созданный датским режиссером Николаем Арселем («Королевский роман»), выйдет на экраны уже 3 августа. Кинолента основана на одноименном произведении Стивена Кинга, ее сюжет рассказывает о стрелке Роланде (Идрис Эльба) и его противостоянии с Уолтером О'Димом (Мэттью Макконахи), также известным как Человек в черном. Эти два героя сойдутся в конечном сражении между добром и злом.

Телохранитель киллера» (The Hitman's Bodyguard) ожидается 17 августа. Этот боевик комедийного жанра придется по вкусу тем, кто любит творчество Патрика Хьюза.