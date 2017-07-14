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Сургут встречает #ВместеЯрче

Фото И. Швец
Фото И. Швец

По всей стране продолжает свой ход «энергосберегающая» волна всероссийской акции #ВместеЯрче. От Калининграда до Камчатки – яркими вспышками на карте России один за другим зажигаются города, принявшие участие в этом масштабном мероприятии.

Подхватили эстафету и в Сургуте – в минувшую пятницу в поддержку фестиваля и федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» по инициативе членов Политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - заместителя генерального директора ООО «Югорская Промышленная Корпорация» Рустема Юсупова и начальника отдела организации каникулярного отдыха Администрации г. Сургута Елены Харевой был организован урок по энергосбережению для подопечных летнего пришкольного лагеря начальной общеобразовательной школы №30.

Для Сургута это был первый шаг к участию во Всероссийской акции фестиваля по энергосбережению #ВместеЯрче, охватившего уже более 75 регионов России.

Вместе с артистами сургутского театра «Петрушка» ребята погрузились в волшебный мир под названием «Энергосбережение», изучив основные принципы рационального расходования электроэнергии, которые каждый из малышей сможет применить дома и в школе.

«Понимание бережного отношения к природным ресурсам и, в частности - экономного использования электроэнергии – должно закладываться еще в детстве, когда ценности ребенка находятся на этапе формирования. – поделился Рустем Юсупов. – Энергосбережение сегодня – это федеральный тренд, и для нас, как для компании, занимающейся внедрением энергоэффективных технологий в городскую среду, было принципиально важно поддержать столь масштабную акцию. Поэтому мы с большим энтузиазмом подключились к реализации партийного проекта, организовав для сургутских ребятишек вот такое интересное познавательное мероприятие».

«Игровая форма организации любого занятия намного эффективнее, намного интереснее, и намного больше востребована у детей младшего школьного возраста. - объясняет заместитель директора МОУ СОШ №30 Светлана Загретдинова.- А если в игре присутствуют еще и элементы подвижных игр, то детки практически полностью погружаются, вовлекаются в новую тему — тему безопасности поведения, безопасности эффективного использования».

Ярко и динамично, с играми, танцами, загадками и командными соревнованиями – ребята осваивали новые полезные знания.

«Июль – это экватор школьных каникул, детская оздоровительная кампания идет полным ходом, за лето в 74 лагерях Сургута отдохнут 7926 детей. Реализуемые программы - образовательные содержательные, но очень важно, когда в оздоровительную организацию приходят партнеры и предлагают детям принять участие в специальных тематические проектах, предлагают рассмотреть серьезные жизненные вопросы в игровой форме. Старт проекта в лагере школы № 30 «Вместе ярче» позволил детям узнать об эффективном энергосбережении, безопасности использования электроприборов и даже задуматься над созданием собственных проектов, например, как сделать холодильник «экономным» в домашних условиях, - подытожила Елена Харева.

О том, как это было, в нашем фоторепортаже:

Теплыми напутственными словами поддержала детей Елена Харева

Внимание! Поезд отправляется в неведомую страну «Энергосбережение»

Обаятельная команда «Розеток» готовится померяться силами с командой «Вилок»...

... и уверенно побеждает

Юные сургутские пионеры на личном примере продемонстрировали, что же такое...

...«Жить ярко»!

Жить ярко – это здорово. Но вместе – действительно выходит ярче...

... веселее и энергоэффективнее ;)

В конце мероприятия каждый участник получил памятный диплом и сладкий подарок. На фото: Светлана Загретдинова с воспитанниками

Стартовавшую акцию в ближайшее время планируется продолжить в других образовательных учреждениях города.

Справка:

* Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче впервые прошел в 2016 году. Идея фестиваля появилась в рамках молодежной инициативы, представленной на международном форуме ENES-2015. 200 тысяч из числа взрослого населения и сотни тысяч детей приняли непосредственное участие в городских праздниках, конкурсах и Днях открытых дверей, которые были проведены по инициативе компаний ТЭК и региональных органов власти. В Югре проект реализуется при поддержке губернатора Натальи Комаровой.

* ООО «Югорская промышленная корпорация» — один из крупнейших холдингов России, объединивший компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения. Численность работников более 5000 чел.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 119, комментариев: 0


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