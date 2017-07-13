Когда кредиты приводят в тупик: легкий способ сделать долги меньше

Как существенно снизить долговую нагрузку на семейный бюджет, вместо 5 кредитов платить один и при этом сэкономить на переплате? Все просто — воспользуйтесь потребительским кредитом на рефинансирование.

Летом проценты тают на глазах

Сбербанк предлагает комфортное решение расплатиться по кредитам, взятым в других банках 12,9% и 13,9%. Ставка зависит от срока, на который был выдан кредит. По летней акции на рефинансирование максимальная сумма до трех миллионов рублей, а срок погашения 5 лет. Таким образом можно существенно сэкономить на разнице в процентах и снизить ежемесячный платеж. Акция по потребительскому кредиту на рефинансирование других кредитов действует до 31 июля.

«Брал потребительский кредит в прошлом году - 300 тысяч под 23% годовых. Недавно зашел офис Сбербанка, где узнал, что могу перекредитоваться под 12,9%, и я, конечно же, воспользовался этим предложением. Моя экономия по кредиту составила 35119 рублей. На эту разницу я купил жене подарок, о котором она давно мечтала».

Сергей, Сургут

Пять к одному

Возможность сэкономить на разнице в процентах не единственный плюс рефинансирования кредитов в Сбербанке:

- объедините до 5 потребительских кредитов и оплачивайте один кредит один раз в месяц;

- экономьте время и платите кредит в один клик через мобильное приложение Сбербанк онлайн или доверить оплату кредита услуге Автоплатеж;

- позвольте себе больше, ведь сумма ежемесячного платежа станет меньше;

- столкнувшись с материальными трудностями, вы не станете должником;

- возьмите дополнительную сумму, не увеличивая ежемесячный платеж по кредиту.

«Раньше ежемесячно на кредиты я тратила 11450 тысяч рублей. Задумалась о рефинансировании в Сбенрбанке, когда взяла ипотеку и нагрузка на семейный бюджет возросла. Сейчас благодаря перекредитованию за свой автокредит и долг кредитной карте другого банка я плачу всего 6965 рублей. Это очень удобно».

Виктория, Нижневартовск

Ипотека — платите меньше

Рефинансировать можно и жилищный кредит, также объединив в один до пяти текущих кредитов. Сегодня Сбербанк предлагает сниженную ставку под залог недвижимости от 10,9% до 11,65% годовых. При этом в рамках рефинансирования ипотеки вы можете получить дополнительные средства на потребительские цели. Приведем пример: вы оформляли жилищный кредит суммой 2,5 млн рублей на 20 лет по ставке 14,5%, то рефинансировав ипотеку в Сбербанке вы будете платить по ставке 10,9%. В результате ваш ежемесячный платеж составит 25635 рублей, вместо 31999 рублей, а экономия на процентах составит более 1,5 млн рублей. Данные условия рассчитываются индивидуально с учетом возраста заемщика и оформления финансовой защиты. Подать заявку на рефинансирование и получить подробную консультацию можно в любом офисе Сбербанка, а также на сайте sberbank.ru.

«Тем, кто только планирует приобретение квартиры, Сбербанк предлагает возможность оформить ипотеку на покупку готового и строящегося жилья от наших ключевых партнеров на максимально выгодных условиях. Существенно упростить процесс приобретения недвижимости позволяет электронная регистрация. К тому же, воспользовавшись удобным сервисом, клиент получает скидку на процентную ставку по ипотеке – 0,7% на строящееся жилье и 0,5 % на готовое. Таким образом, минимальная процентная ставка по жилищному кредиту на новостройки составит всего 8-8,7% годовых. Под данную акцию попадают квартиры в жилых комплексах «Новые Ключи» от компании «НБТ» и жилой комплекс «Новин-квартал» от компании «Брусника». Максимальный срок кредитования в рамках данного предложения – 7 лет при первоначальном взносе от 15%», — рассказала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.