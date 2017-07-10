Сургутяне получили возможность бесплатно пройти диспансеризацию

Бесплатная диспансеризация — это прекрасная возможность узнать много нового о своем здоровье. Потратив несколько часов своего времени, вы сможете правильно оценить риски для вашего здоровья и, даже если абсолютно здоровы, узнать, как вести правильный образ жизни дальше. На проведение диспансеризации государство выделяет из средств системы обязательного медицинского страхования до 200 млн руб., и поэтому уже в этом году бесплатно узнать все о состоянии своего здоровья, пройдя медицинское обследование смогут более 66 тысяч жителей Сургута. Все что от вас потребуется - прийти с паспортом и полисом ОМС к участковому.

Пройти бесплатную диспансеризацию, включающую в себя практически полный набор анализов, в том числе онкомаркеры, очень просто. Для этого нужно всего лишь обратиться к участковому терапевту. С собой необходимо взять паспорт и полис. Врач заполнит анкету и выдаст вам направления на все необходимые обследования.

Как правило, на первом этапе проводится опрос, определяется рост и вес, измеряется артериальное давление, проводитсяфлюорография, клинический и биохимический анализ крови. Далее следует осмотр у терапевта. Также в зависимости от возраста, будут производиться ЭКГ, определение суммарного сердечно-сосудистого риска, маммография, исследование на онкомаркеры, УЗИ органов брюшной полости, измерение внутриглазного давления, осмотр невролога.

«Каждому важно знать полную информацию о состоянии своего здоровья, чтобы вовремя принимать меры по профилактике и раннему лечению болезней для увеличения качественной продолжительности жизни, — отмечает главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №4 Любовь Колесникова. — Диспансеризация позволяет выявить факторы риска задолго до появления первых симптомов заболевания и, используя полученные рекомендации, в некоторых случаях полностью предупредить развитие болезни, а также на ранних стадиях выявить хронические заболевания, приводящие, в том числе, к инвалидности и преждевременной смертности, начать своевременное лечение. В результате диспансеризации и проведенных обследований каждый гражданин получает паспорт здоровья с заключениями, рекомендациями, данными анализов и указанием профилактических мероприятий. Кроме того, паспорт здоровья с внесенными результатами медицинских обследований поможет врачам быстрее оценить ваше состояние в случае экстренного поступления в лечебное учреждение».

Если по результатам обследования врач назначит второй этап диспансеризации, то также бесплатно по полису ОМС вы сможете пройти вторую часть медицинского осмотра. Здесь набор необходимых исследований будет зависеть от результатов первого этапа и может включать в себя допплерографию сосудов, консультации специалистов, гастроскопию, колоноскопию, ректороманоскопию, определение липидного спектра крови и другие исследования.

Пройти бесплатную медицинскую диспансеризацию в этом году смогут те, кому в 2017 г. исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90 лет.

«В рамках системы здравоохранения есть много полезных инструментов, которые помогут вам абсолютно бесплатно позаботиться о здоровье – пожалуй, самой важной составляющей нашей жизни. Если у вас есть вопросы о диспансеризации или медицинских услугах, предоставляемых по полису ОМС, возникают вопросы о соблюдении ваших прав при оказании медицинской помощи, вам всегда придут на помощь страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС»[1]. Связаться с ними можно по телефону 8 800 555 10 01. Кроме того, всю необходимую информацию о диспансеризации и соблюдении прав застрахованных граждан в сфере ОМС вы можете узнать на сайте alfastrahoms.ru», — добавляет директор Сургутского отделения Ханты-Мансийского филиала ООО «АльфаСтрахование — ОМС» к.м.н. Анастасия Черняк.

[1] «АльфаСтрахование-ОМС» — новое название компании «Югория-Мед» .