Тролли, Монстр-траки и Босс-молокосос. Названы самые популярные мультфильмы этого лета

Уральские дети предпочитают троллей балеринам, знают, кто такие Монстр-траки, Ам-ням и с удовольствием наблюдают за приключениями Маши и медведя. Телеком-эксперты представили Топ-5 самых популярных мультфильмов этого лета.
Для удобства родителей аналитики изучили интересы детей на Урале, составив рейтинги самых популярных сериалов, мультфильмов и каналов для юных зрителей.
ТОП-5 мультсериалов:
1.«Щенячий патруль».
2.«Маша и медведь».
3.«Губка Боб-квадратные штаны».
4.«Черепашки-ниндзя», 3 поколение.
5.«Приключения Ам-няма».
ТОП-5 детских ТВ-каналов:
1.Карусель.
2.Детский.
3.GingerHD.
4.Бэби ТВ.
5.Мульт.
ТОП-5 полнометражных мультфильмов:
1.«Тролли».
2.«Монстр-траки».
3.«Босс-молокосос».
4.«Балерина».
5.«Кубо. Легенда о самурае».
«Этим летом больше половины россиян планируют отправиться в путешествие. Выбранные направления предполагают длительное нахождение в дороге, которую тяжелее всех, как известно, переносят дети. Облегчить поездку поможет приложение «МегаФон.ТВ». В нем собраны самые интересные мультфильмы и сериалы, которые можно смотреть онлайн или сохранять на мобильное устройство, например, для просмотра в самолете», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» Сергей Алферов.
Рейтинг составлен на основе данных приложения «МегаФон.ТВ», недавно выпустившего обновление. Теперь весь детский контент собран в отдельном разделе. На его главной странице на Android и iOS, а также на web и SmartTV запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «опасную зону», а также избежать случайных покупок.
Дела сердечные. Главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева // ONLINE 6 июля в 11.00