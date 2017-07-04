Тролли, Монстр-траки и Босс-молокосос. Названы самые популярные мультфильмы этого лета

Уральские дети предпочитают троллей балеринам, знают, кто такие Монстр-траки, Ам-ням и с удовольствием наблюдают за приключениями Маши и медведя. Телеком-эксперты представили Топ-5 самых популярных мультфильмов этого лета.

Для удобства родителей аналитики изучили интересы детей на Урале, составив рейтинги самых популярных сериалов, мультфильмов и каналов для юных зрителей.

ТОП-5 мультсериалов:

1.«Щенячий патруль».

2.«Маша и медведь».

3.«Губка Боб-квадратные штаны».

4.«Черепашки-ниндзя», 3 поколение.

5.«Приключения Ам-няма».

ТОП-5 детских ТВ-каналов:

1.Карусель.

2.Детский.

3.GingerHD.

4.Бэби ТВ.

5.Мульт.

ТОП-5 полнометражных мультфильмов:

1.«Тролли».

2.«Монстр-траки».

3.«Босс-молокосос».

4.«Балерина».

5.«Кубо. Легенда о самурае».

«Этим летом больше половины россиян планируют отправиться в путешествие. Выбранные направления предполагают длительное нахождение в дороге, которую тяжелее всех, как известно, переносят дети. Облегчить поездку поможет приложение «МегаФон.ТВ». В нем собраны самые интересные мультфильмы и сериалы, которые можно смотреть онлайн или сохранять на мобильное устройство, например, для просмотра в самолете», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» Сергей Алферов.

Рейтинг составлен на основе данных приложения «МегаФон.ТВ», недавно выпустившего обновление. Теперь весь детский контент собран в отдельном разделе. На его главной странице на Android и iOS, а также на web и SmartTV запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «опасную зону», а также избежать случайных покупок.