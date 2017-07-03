В аэропорту Сургута состоялся уникальный авиационный споттинг

Международный аэропорт города Сургута при поддержке авиакомпаний-партнеров провел летний слет профессионалов и любителей авиационной фотографии. Число участников превысило 70 человек. Среди них были гости из разных регионов России, которые приехали в аэропорт Сургута специально, чтобы заснять моменты взлета и посадки самолетов и вертолетов, а также руление и стоянку воздушных судов.

В течение двух дней, 1 и 2 июля, гости споттинга побывали на перроне, местах стоянок самолетов и вертолетов, прилегающих территориях взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожках, успев в красочных кадрах зафиксировать наземную жизнь воздушных судов. Особый интерес споттеров вызвали самолеты с оригинальной ливреей авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут»: ретро-джет Аэрофлота «Добролет» и самолет «Зенитолет» авиакомпании «Россия». Во время споттинга фотографы посетили несколько новых высотных точек. Интересные ракурсы открылись фотографам с вышки диспетчерского пункта.

Для участников мероприятия была подготовлена познавательная экскурсия. Одной из самых увлекательных частей программы стала возможность посмотреть демонстрационные полеты вертолета AS355 авиакомпании «ЮТэйр – Вертолетные услуги» и заключить увиденное в колоритные снимки. В рамках споттинг-марафона профессиональным фотографам и любителям авиационной фотографии была предоставлена уникальная возможность провести фотосъемку внутри лайнеров авиакомпании «ЮТэйр». Впервые в рамках проведения споттинга в Сургуте фотографы посетили салон воздушного судна авиакомпании «Победа» и сделали отличные фотографии экипажа. Всем гостям мероприятия, желающим немного отдохнуть и поделиться впечатлениями, в ресторане «Таверна» был организован комплексный ужин.

По итогам споттинга аэропорт Сургута совместно с авиакомпаниями «ЮТэйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, «Ангара», «ЮВТ АЭРО» приготовили подарки за лучшие фотоснимки, сделанные во время мероприятия. Конкурсные фотографии будут приниматься до 30 июля. Кроме этого, производитель вертолета AS355, компания Airbus Helicopters Vostok, приглашает всех желающих принять участие в конкурсе «Первым делом – вертолеты!», победитель которого отправится на завод Airbus во Францию, а авторы других лучших работ получат ценные сувениры от компании!