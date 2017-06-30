Хорошо бродить по свету… со смартфонами в руках

Сезон отпусков стартовал – кто-то уже успел отдохнуть в майские праздники, другие пакуют чемоданы для летних путешествий. Помимо паспорта, солнцезащитных очков и удобной обуви, обязательным атрибутом отпускника является смартфон. Впрочем, таким ли уж обязательным?

По данным ВЦИОМ, в 2017 году самые желанные места отдыха россиян – Крым, Черноморское побережье Кавказа и Турция. Вне зависимости от направления на все курорты отпускники отправятся с современными гаджетами: сегодня это необходимый атрибут любого человека. Полезно ли брать с собой мобильного спутника или стоит отдохнуть от гаджетов, мы попросили ответить экспертов.

Источник тревоги или способ расслабиться? Мнение психолога

Психологи в наличии смартфона в кармане большой трагедии не видят. Конечно, желательно давать себе передышку от технологий, но и к этому следует подходить осознанно, говорят они.

«Вопрос отказа от мобильных телефонов на отдыхе индивидуальный: мы настолько втянуты в эту сеть, что многие просто не представляют жизни без гаджета, — признает в беседе с корреспондентом психолог Марина Биксина. – Отключить его на недельку никому не помешало бы, однако для большинства это трудно. Поэтому я рекомендую три-четыре часа в день проводить без смартфона, полностью включившись в реальную жизнь и общение с теми, кто рядом. Психика за это время отдохнет. Но это должно быть собственное обдуманное решение. Если отказ от гаджетов происходит против воли, ничего хорошего он не даст», — подчеркивает специалист.

Скажи, куда ты едешь, и я скажу, нужен ли тебе смартфон. Мнение туроператора

Представители сферы туризма отмечают, что в зависимости от направления можно прогнозировать, насколько часто туристы будут пользоваться мобильниками.

«Если занятой человек решит отдохнуть от гаджетов, я бы порекомендовала ему Америку, — советует руководитель студии путешествий Soloway Елена Соловьева. — Она лучше всего подходит для этого. Как и Доминикана, например, там сложно с доступом в интернет. В этом году туристы еще жалуются на плохой wi-fi в Турции и в принципе на бесплатный интернет в отелях». Независимо от направления сама Елена, кстати, всегда на связи: «Отмена рейса, закрытие направления, задержка выдачи визы, человек не улетел — существует масса ситуаций, которые требуют постоянного участия», — говорит она.

Несмотря на то, что большинству туристов нет необходимости всегда быть на связи, они предпочитают оставаться онлайн, для чего в преддверии отпусков сверяются с предложениями мобильных операторов — в первую очередь ищут «волшебную кнопку» отключения роуминга.

Приготовь SIM-карту дома. Советы мобильного оператора

Благодаря грамотным действиям операторов связи роуминг перестает быть дорогим и хлопотным делом. Например, «МегаФон» в новой тарифной линейке «Включайся» ввел сразу несколько тарифных планов, подключив которые, можно пользоваться интернетом и звонить в любой точке России как в своем регионе.

«Допустим, человек начинает свое утро с посещения соцсетей, несколько раз в неделю созванивается с родителями, всегда на связи с друзьями в Viber. Когда он отправляется на море, ему вовсе не обязательно менять привычный ритм общения или суетиться в поисках бесплатного Wi-Fi. Достаточно за пару дней до отпуска подключить подходящий тарифный план, например, «Включайся! Общайся». За 550 рублей в месяц абонент получит безлимит на мессенджеры и соцсети, 12 гигабайт интернета по всей России и приличный пакет минут», – объясняет руководитель по развитию бизнеса компании «МегаФон» в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев. – Я за то, чтобы гаджеты делали жизнь проще, а не служили источником неприятностей. С зеленой SIM-картой вы всегда в зоне доступа, и у вас нет повода переживать о качестве связи или ее стоимости, в какой бы точке страны вы ни находились», – дополняет Дмитрий.

Общение в путешествиях по земному шару также не ударит по карману. С опцией «Весь мир» турист получит 40 минут входящих вызовов в день. А цена такой услуги менее 1 доллара в день!

Гаджет в помощь. Опыт заядлого путешественника

Если знать сильные стороны каждого устройства и использовать их по максимуму, они могут стать ненавязчивыми помощниками в пути: навигатор построит маршрут, «умные часы» отследят актуальные данные о здоровье, смартфон сделает нужные платежи и покажет ваши свежие фото друзьям, плеер подкинет любимую мелодию…

Многие отпускники преимущества уже оценили: на отдых северяне отправляются во всеоружии. Идеи о гаджетах-помощниках придерживается заядлый путешественник Сергей Ерохин. «У меня в рюкзаке большую часть давно уже составляют всевозможные зарядки, батарейки, провода к моим мобильным устройствам. В дороге с электроникой рекомендую поступать, как со спичками – держать ее в надежном месте, но под рукой, чтобы в случае необходимости можно было быстро достать: сделать удачный кадр или подзарядиться, когда рядом появилась розетка», — признается он. Каждое лето Сергей отправляется в поездки по стране: где-то самолетом, где-то поездом, а где — и автостопом. При такой интенсивности передвижений важно оставаться на связи всегда, уверен он.

Отпуск для многих – способ получить новые впечатления и зарядиться энергией перемен. Делиться впечатлениями от отдыха – тоже одно из важных удовольствий. Поэтому, куда бы вы ни собрались, рекомендуем оставаться на связи с близкими, а для этого перед путешествием загляните в салон «МегаФона» и не забудьте зарядное устройство!