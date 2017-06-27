Топ-дайджест ярких июньских новостей от «СветоДизайн-Югра»

БЕЛОЯРСКИЙ ЗАЖИГАЕТ СВОИ ОГНИ

Компания «СветоДизайн-Югра» была признана победителем открытого конкурса на выполнение работ по освещению центра культуры и досуга «Камертон» и Детской школы искусств в г. Белоярском.

ЗДЕСЬ БУДУТ ВОСПИТЫВАТЬСЯ ЧЕМПИОНЫ!

Монтаж освещения нового олимпийского объекта в микрорайне 20а выходит на финишную прямую.

#СУРГУТЖИВИЯРКО

Строительно-монтажная бригада «СветоДизайн-Югра» продолжает штурм лечебно-оздоровительного комплекса в мкр. Энергетик.

БАЗА «АВТОДОРСТРОЙ»: ПОДВОДИМ ИТОГИ

Наконец, мы выкроили в своем плотном графике время, чтобы подвести итоги модернизации внутреннего освещения производственных цехов АО «Автодорстрой».

НЕФТЕЮГАНСК: ЗАЖИГАЕМ ОГНИ НОВОСТРОЕК

Яркая световая доминанта в разгар осени засияет в вечерней панораме нашего северного соседа – города Нефтеюганска!

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения.Численность работников более 5000 чел.