Топ-дайджест ярких июньских новостей от «СветоДизайн-Югра»
Компания «СветоДизайн-Югра» была признана победителем открытого конкурса на выполнение работ по освещению центра культуры и досуга «Камертон» и Детской школы искусств в г. Белоярском.
ЗДЕСЬ БУДУТ ВОСПИТЫВАТЬСЯ ЧЕМПИОНЫ!
Монтаж освещения нового олимпийского объекта в микрорайне 20а выходит на финишную прямую.
Строительно-монтажная бригада «СветоДизайн-Югра» продолжает штурм лечебно-оздоровительного комплекса в мкр. Энергетик.
БАЗА «АВТОДОРСТРОЙ»: ПОДВОДИМ ИТОГИ
Наконец, мы выкроили в своем плотном графике время, чтобы подвести итоги модернизации внутреннего освещения производственных цехов АО «Автодорстрой».
НЕФТЕЮГАНСК: ЗАЖИГАЕМ ОГНИ НОВОСТРОЕК
Яркая световая доминанта в разгар осени засияет в вечерней панораме нашего северного соседа – города Нефтеюганска!
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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».
Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения.Численность работников более 5000 чел.
Просрочке – бой!//Руководитель группы «Хрюши против. Сургут» Агата Гридина, ONLINE 29 июня в 14.00