​Выбираем жилье с Брусникой

Почему люди переезжают в другой город? Новая работа, переезд на пенсию в другой регион, желание выгодно инвестировать накопления или учеба детей в крупном и известном университете. Для жителей Сургута этот вопрос всегда актуален.

Рассматривая жилье в другом городе покупатели ориентируются не только на цену квартиры, но и на репутацию компании-застройщика, уже реализованные проекты, оценивая качество строительства и отзывы клиентов.

Новый дом должен иметь современный архитектурный облик, необходимое количество парковочных мест, благоустроенную дворовую и придомовую территорию. Такой подход применяет девелоперская компания Брусника.

На фото: квартал «На Декабристов», Новосибирск

В портфеле Брусники более 15 жилых комплексов в пяти российских городах

В сургутском офисе продаж Брусники появилась возможность получить подробную консультацию о готовых и строящихся жилых комплексах в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Видное (Московская обл.) и Ставрополе.

На сегодняшний день в портфеле компании – более 15 жилых комплексов, различных по архитектурно-техническому решению и стоимости. Наиболее известные – микрорайоны «Европейский» и «Видный» в Тюмени, кварталы «Суходольский» и «Новаторов», комплекс «Каменный ручей» в Екатеринбурге, микрорайон «Европейский берег», кварталы «Панорама» и «На Декабристов» в Новосибирске, «Первый квартал» в Видное (Московская обл., 5 км от МКАД).

На фото: микрорайон «Видный», Тюмень

Квартиры в домах Брусники сдаются с готовой отделкой

В Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени квартиры в домах Брусники сдаются как с отделкой «под чистовую», так и с готовой отделкой. Клиенту не нужно ездить на стройку, общаться с рабочими, выбирать материалы. Брусника проследит за качеством отделки. В комнатах, кухне, коридоре и теплой лоджии – белые флизелиновые обои, которые можно перекрасить в нужный цвет. Натяжной потолок, светлый ламинат с текстурой дерева, плинтус с желобом для проводки. В ванной комнате – белая дверь, пол – светло-серая матовая плитка, на стенах - влагостойкая белая краска и плитка. Установлена раковина с тумбой и зеркалом, унитаз, акриловая ванна с экраном. Ремонт по архитектурному проекту от застройщика подходит тем, кому нужно переехать как можно быстрее, не делать ремонт самостоятельно, или есть намерение сдавать в аренду.

Проекты Брусники аккредитованы в ведущих российских банках

Для своих клиентов Брусника делает покупку квартиры простой и безопасной, осуществляя сопровождение сделки. Среди наиболее востребованных способов покупки: ипотека, беспроцентная рассрочка, обмен или использование нескольких способов одновременно. Проекты Брусники аккредитованы в ведущих российских банках, работающих в городах присутствия компании. Это облегчает возможность покупки новой квартиры для клиентов из разных регионов.

ЖК «Каменный ручей», Екатеринбург

Ознакомиться со всеми проектами Брусники можно на сайте (www.surgut.brusnika.ru), выбрав один из городов присутствия. Здесь же можно забронировать квартиру, подать заявку на ипотеку или обмен. Специалисты офиса продаж Брусники в Сургуте (Югорский тракт 2/1), в случае необходимости, могут оказать помощь при взаимодействии с нашими региональными компаниями.

Более подробную информацию всегда можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56.

Брусника – российская девелоперская компания. Ведет деятельность с 2003 года. Входит во вторую десятку крупнейших девелоперов России по объёму строительства жилой недвижимости. Ежегодно компания строит и продает 4 000 квартир.