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​С начала года пассажиропоток сургутского аэропорта вырос на 15,7 процента

С января по май он обслужил почти 586 тысяч пассажиров

В январе-мае 2017 года аэропорт Сургута обслужил 585949 пассажиров, что на 15,7% больше, чем годом ранее. За это же время число взлетов-посадок в аэропорту увеличилось на 4,9%, до 3865 операций. Рост перевозок во многом связан с переходом на летнее расписание полетов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты полетов по ряду направлений.

По сравнению с 2016 годом, пассажиропоток на внутрироссийских линиях вырос на 13,4% и составил 517978 человек. Самыми востребованными направлениями внутри России стали перелеты в Москву (232831 пассажир), Санкт-Петербург (54 447 пассажиров), Уфу (33 415 пассажиров), Тюмень (25 324 пассажира) и Самару (24 347 пассажиров).

По международным направлениям было обслужено 67 971 пассажир, тем самым более чем на треть превысив этот показатель предыдущего периода. Такой рост числа пассажиров, перевезенных по международным направлениям, в том числе связан с тем, что пассажиры стали более активно пользоваться чартерными рейсами. Положительная динамика международного пассажиропотока возобновилась в январе 2017 года, с тех пор рост только усиливается.Так, количество международных пассажиров превысило результаты аналогичного периода не только за 2016, но и за 2015 год, когда еще не было закрыто чартерное сообщение с Турцией, одно из самых популярных направлений среди сургутян. Наибольший вклад в увеличение международного пассажиропотока за текущий период внесли такие чартерные направления, как Камрань (12 812 пассажиров), Анталья (4 939 пассажиров), Бангкок (4 656 пассажиров), Пхукет (3 943 пассажира), Утапао (3 673 пассажира).

50,17% от общего пассажиропотока аэропорта пришлось на долю базового перевозчика аэропорта Сургута – «ЮТэйр». Эта авиакомпания перевезла за указанный период 293 987 пассажиров. Вторую и третью позицию разделили авиакомпании«Победа» (78 079 пассажиров) и «Аэрофлот» (71 990 пассажиров), общая доля которых впассажиропотокеаэропортасоставила 13,33% и 12,29% соответственно.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 152, комментариев: 0


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