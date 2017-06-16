​Аэропорт Сургута приглашает на летний авиационный споттинг!

Наступило лето, самый насыщенный по пассажиропотоку сезон, а значит пришла пора очередного споттинга в аэропорту Сургута! Ориентируясь на ваши пожелания, мы подготовили два варианта участия в мероприятии.

В субботу, 1 июля с 17:00 до 01:00, мероприятие пройдет для постоянных участников споттинг-мероприятий и тех, кто впервые будет снимать в аэропорту Сургута. В воскресенье, 2 июля с 01:00 до 10:00 – время профессионалов и опытных авиационных фотографов. Всем любителям авиационной фотографии в эти дни предоставляется уникальная возможность побывать на перроне, понаблюдать за работой различных служб аэропорта и сделать эксклюзивные фото взлетов и посадок различных типов воздушных судов, а также провести фотосессию на борту воздушных судов авиакомпании «ЮТэйр».

Для участия в мероприятии необходимо быть подписчиком одной из официальных групп ОАО «Аэропорт Сургут» в социальных сетях, сделать репост записи о споттинге на своей странице, используя хэштеги #аэропортсургут #airportsurgut. Кроме этого, необходимо прислать заявку и согласие на обработку персональных данных, ссылки на свои фотоработы / видеоматериалы на электронную почту airsurgut@gmail.com в срок до 17:00 19 июня 2017 года. Количество мест в каждой из групп участников ограничено, поэтому заявку необходимо прислать максимально оперативно. Возраст участников от 14 лет. Отправка заявки подтверждает ваше согласие с условиями проведения мероприятия, а также согласие на дальнейшее безвозмездное использование фотографий / видеоматериалов, сделанных на территории аэропорта Сургута. В случае одобрения заявки вы получите подтверждение по электронной почте до 20 июня 2017 года.

Добавим, что самые удачные фотографии будут представлены на стендах в аэропорту Сургута и на его официальных страницах в соцсетях. Задать любые интересующие вас вопросы и получить подтверждение вашего приглашения можно по телефону: (3462) 770-179. Контактное лицо: Руслан Сафин – специалист по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

Согласие на обработку персональных данных.pdf



Заявка для споттеров.doc