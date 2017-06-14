​Угнать за 16 секунд! // ФОТОРЕПОРТАЖ

В День России, 12 июня, состоялись 7-е соревнования по ползанью малышей на скорость «Бэйби-спринт». Напомним, «Русское радио» в Сургуте ежегодно устраивает спортивное состязание с самыми юными участниками. Малыши, которым еще не исполнилось и года, соревновались в ползанье на скорость. Родителям и группе поддержки разрешалось привлекать своего спортсмена разными способами – любимыми игрушками, гаджетами, фруктами и ласковыми словами. Впервые в соревнованиях приняло участие 50 маленьких спортсменов.

Тщательная подготовка - залог успеха!

Мыльный пузырь, я тебя лопну!

Мама! Папа! Ползу из последних сил...

Папа, помогай!

Так, Илье Быкову, чтобы добраться первым до финиша, понадобилось всего 16 секунд. Второе место у Альмира Мухаметянова, он отстал от чемпиона менее, чем на полсекунды. Почетное третье место досталось юной Ариане Белоножкиной, она пришла к финишу на 1 секунду позже победителя. Все призеры получили медали, памятные призы и подарки от «Русского радио» в Сургуте и партнеров.

Маленький джентльмен мчится к финишу

Отметим, что в рамках конкурса определился победитель в номинации «Бэйби-очаровашка». Фотографии всех участников «Бэйби-спринта» были размещены в специальном альбоме в официальной группе «Русского радио» в Сургуте. Больше всего голосов и комментариев набрал Альмир Мухаметянов. Он и получил звание «Бэйби-очаровашка», медаль и специальный подарок.

Победители соревнований по ползанью

Все участники соревнований получили дипломы и подарки

Партнеры соревнований внесли свою лепту в праздничное настроение: например, ростовые куклы от парка HAPPYLON и ведущая Лара Великая развлекали участников, а арт-кондитерская «Юникорн» присудила номинацию «Самый сладкий малыш» юному спринтеру Данилу Губанову.

Фото и видео-отчет «Бэйби-спринта» можно найти в группе «Русского радио» в Сургуте в социальной сети ВКонтакте.

Партнеры соревнований – арт-кондитерская «Юникорн» отметили Данила Губанова. Этому малышу досталась номинация «Самый сладкий малыш»

Партнер соревнований - парк аттракционов Happylon развлекает детишек.

«Русское радио» выражает огромную благодарность партнерам.

Ведущий партнер мероприятия - Центр Родительской культуры «Семья»

Партнеры мероприятия:

Компания "Молоко" из Нижней Тавды

Арт-кондитерская «Юникорн»

Парк аттракционов Happylon

Магазин натуральных фермерских продуктов «Фермерская лавка №1»

Сеть стоматологических клиник Salve

Салон красоты DiPaEl

Батутный центр Sky Max

Ресторан Burger King

Визажист и стилист по волосам Жанель Сысолетина

Фитнес-клуб World Class

Ортопедический салон Fortis Orto

Сеть обувных магазинов CROCS.