​Угнать за 16 секунд! // ФОТОРЕПОРТАЖ

В День России, 12 июня, состоялись 7-е соревнования по ползанью малышей на скорость «Бэйби-спринт». Напомним, «Русское радио» в Сургуте ежегодно устраивает спортивное состязание с самыми юными участниками. Малыши, которым еще не исполнилось и года, соревновались в ползанье на скорость. Родителям и группе поддержки разрешалось привлекать своего спортсмена разными способами – любимыми игрушками, гаджетами, фруктами и ласковыми словами. Впервые в соревнованиях приняло участие 50 маленьких спортсменов.
Тщательная подготовка - залог успеха!
Мыльный пузырь, я тебя лопну!
Мама! Папа! Ползу из последних сил...
Папа, помогай!
Так, Илье Быкову, чтобы добраться первым до финиша, понадобилось всего 16 секунд. Второе место у Альмира Мухаметянова, он отстал от чемпиона менее, чем на полсекунды. Почетное третье место досталось юной Ариане Белоножкиной, она пришла к финишу на 1 секунду позже победителя. Все призеры получили медали, памятные призы и подарки от «Русского радио» в Сургуте и партнеров.
Маленький джентльмен мчится к финишу
Отметим, что в рамках конкурса определился победитель в номинации «Бэйби-очаровашка». Фотографии всех участников «Бэйби-спринта» были размещены в специальном альбоме в официальной группе «Русского радио» в Сургуте. Больше всего голосов и комментариев набрал Альмир Мухаметянов. Он и получил звание «Бэйби-очаровашка», медаль и специальный подарок.
Победители соревнований по ползанью
Все участники соревнований получили дипломы и подарки
Партнеры соревнований внесли свою лепту в праздничное настроение: например, ростовые куклы от парка HAPPYLON и ведущая Лара Великая развлекали участников, а арт-кондитерская «Юникорн» присудила номинацию «Самый сладкий малыш» юному спринтеру Данилу Губанову.
Фото и видео-отчет «Бэйби-спринта» можно найти в группе «Русского радио» в Сургуте в социальной сети ВКонтакте.
Партнеры соревнований – арт-кондитерская «Юникорн» отметили Данила Губанова. Этому малышу досталась номинация «Самый сладкий малыш»
Партнер соревнований - парк аттракционов Happylon развлекает детишек.
«Русское радио» выражает огромную благодарность партнерам.
Ведущий партнер мероприятия - Центр Родительской культуры «Семья»
Партнеры мероприятия:
Компания "Молоко" из Нижней Тавды
Арт-кондитерская «Юникорн»
Парк аттракционов Happylon
Магазин натуральных фермерских продуктов «Фермерская лавка №1»
Сеть стоматологических клиник Salve
Салон красоты DiPaEl
Батутный центр Sky Max
Ресторан Burger King
Визажист и стилист по волосам Жанель Сысолетина
Фитнес-клуб World Class
Ортопедический салон Fortis Orto
Сеть обувных магазинов CROCS.