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Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой

Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения

По оценкам многих экспертов, в период кризиса наиболее рентабельными в сфере недвижимости остаются инвестиции в новостройки Петербурга и Москвы. Квартиру в хорошем районе города на Неве или столицы можно сдавать в аренду и получать ежемесячный доход, а при необходимости быстро и выгодно продать. Или передать детям, которые поедут поступать в петербургские или московские вузы.

В нынешних условиях инвесторам следует рассматривать предложения только проверенных строительных компаний. Один из наиболее надежных застройщиков в России – Группа компаний «Эталон». Доказательством тому служит 30-летний опыт работы на рынке недвижимости. За это время введено в эксплуатацию 5,4 млн кв. м недвижимости.

ГК «Эталон» возводит жилые комплексы в Петербурге, где представлена компанией «Эталон ЛенСпецСМУ», и в Москве, где ее знают как «Эталон-Инвест».

Все дома компании расположены в наиболее развитых районах, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, и отличаются хорошей транспортной доступностью. В рамках своих проектов ГК «Эталон» возводит садики, школы, благоустраивает территорию. Некоторые жилые комплексы возводятся в непосредственной близости от станций метро, а ряд петербургских объектов расположен по соседству с ведущими вузами Северной столицы, что очень удобно для студентов.

ГК «Эталон» – одна из немногих, кто предлагает большой выбор не только строящегося, но и готового жилья. Для жителей удаленных регионов нашей страны это удобно, а таких покупателей сегодня в компании немало. Ведь на территории России действует сеть из 15 региональных представительств ГК «Эталон».

Например, представительство в Сургуте находится по адресу: пр. Ленина, д.41, ТЦ «МИР», 3 этаж.

Одно из преимуществ покупки квартир в ГК «Эталон» – индивидуальный подход к покупателям и неизменно выгодные условия приобретения жилья. Застройщик проводит ежемесячные акции, предлагая дополнительные скидки региональным покупателям. Предусмотрена длительная рассрочка.

Наиболее ощутима экономия при единовременной оплате, но если всей необходимой суммы для приобретения жилья на руках нет, можно воспользоваться рассрочкой до 8 лет*. Первый взнос в этом случае составит от 20% от стоимости жилья**. Кстати, в июне на объекты ГК «Эталон» в Петербурге и Москве действуют значительные скидки**.

Для тех, кто хочет переехать в Петербург или Москву, застройщик проводит бесплатные экскурсии по своим объектам. В Петербурге экскурсии состоятся 24 июня и 15 июля 2017 г. Начало в 10.30. Место отправления: Московский пр., д. 115 (офис продаж «Эталон ЛенСпецСМУ»), ст. м. «Московские ворота». Обязательна предварительная запись по тел.8-800-333-05-25.

В Москве и Московской области экскурсии пройдут 25 июня и 16 июля 2017 г. Начало в 10.00. Место отправления: ст. м. «Митино». Телефон для предварительной записи 8(926)912-02-23.

* Рассрочка предоставляется застройщиком АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

** Акция действует с 01 по 30июня 2017 г. Подробности в офисе продаж.

Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru

Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».


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14 июня в 14:24, просмотров: 507, комментариев: 0


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