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​В канун Дня города в Сургуте обновилась Доска почета

Фото: vk.com/id377553209
Фото: vk.com/id377553209

В минувшую среду состоялась торжественная церемония чествования организаций и жителей, занесенных на городскую Доску почета. Поздравил «новобранцев» глава Сургута Вадим Шувалов.

«Мы искренне любим наш город. Сегодня здесь собрались те люди, которые отдали очень много лет работы на благо города, для которых их работа стала образом жизни», - отметил он.

Спортсмены, нефтяники, врачи, строители, учителя и даже школьники – всех этих замечательных людей разных возрастов и профессий, собравшихся в этот торжественный час в здании сургутской филармонии, объединяет одно – значительный вклад в развитие Сургута.

В число пополнивших ряды почета в этому году вошли сразу два предприятия, входящих в состав крупнейшего холдинга регионального значения «Югорская Промышленная Корпорация» - АО «Автодорстрой» в лице генерального директора Сергея Кочурова и компания «СветоДизайн-Югра», которую курирует Рустем Юсупов, занимающий пост заместителя генерального директора по строительству ООО «Югорская Промышленная Корпорация».

«Безусловно, очень приятно оказаться в одном ряду с теми, кто внес свой неоспоримый вклад во всестороннее развитие города. Сургуту действительно есть чем гордиться, - прокомментировал Рустем Юсупов. Нам важно знать, насколько высоко оценивают работу наших предприятий в части развития световой среды и качества строительства автомобильных дорог. Впереди у нас еще очень много интересных проектов и перспективных направлений для развития. Поэтому эта поддержка действительно очень важна».

Сегодня на главном символе профессиональных успехов сургутян 33 фотографии, но, конечно, в городе гораздо больше людей, достойных того, чтобы их лица знал весь Сургут. Поэтому традиционно каждые полгода на Доске почета появляются все новые имена.

Полный перечень представленных к занесению на Доску почета предприятий и граждан указан в Распоряжении главы города № 22 от 16.05.2017.

Справка: ООО «Югорская промышленная корпорация» — один из крупнейших холдингов России, объединивший компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения.Численность работников более 5000 чел.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 53, комментариев: 0


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