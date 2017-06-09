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​Квартира в Тюмени для студента: от 10.065 руб. в месяц!

Тюмень открывает массу возможностей для получения высшего образования. Индустриальный университет, ТГУ, Институт культуры и искусства, медицинская академия – выбор есть! На вопрос «Где жить студенту-северянину?» также найдется ответ.

Снимать или покупать?

Предложений по аренде жилья в Тюмени достаточно. Однако, стоит ли платить 15.000-17.000 рублей за чужую однокомнатную квартиру, если возможно столько же платить за свою? За ту квартиру, которая станет вашим семейным активом? Даже если выпускник тюменского ВУЗа не останется жить в Тюмени, то эту квартиру можно продать. Продать с хорошей выгодой, уверены эксперты. «При текущем развитии ситуации и прогнозируемом росте цен на первичном рынке вероятный прирост стоимости может составлять 10-30% за 2 года после покупки «долевки», - комментирует Анна Моисеева, аналитик федеральной риэлторской компании «Этажи». Как говорится, выгоды очевидны.

Квартира – студия в самом спортивном ЖК «Легенда Парк»

Родители студентов из других городов охотно покупают квартиру в тюменском ЖК «Легенда Парк». Этот квартал из семи домов строится в районе улиц Закалужская-Губернская, в новом районе Тюмени. Сейчас этот район, который называют «Тюменская слобода», активно застраивается: возводится несколько жилых комплексов, строится школа, в ближайших градостроительных планах – детский сад и поликлиника.

Застройщик «Меридиан», который входит в пятерку самых крупных застройщиков Тюмени, предлагает в этом квартале квартиры-студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Для студента отличным решением станет квартира-студия площадь 23 кв.м. стоимостью от 1.280 тыс. рублей. Ее можно приобрести как с черновой отделкой, так и с готовым ремонтом. Первые два дома квартала будут сданы в эксплуатацию в 1-м квартале 2018 года.

Цена, ипотека, ежемесячный платеж

«Наиболее популярное решение у наших покупателей – ипотека», - комментирует Димитрий Мороз, коммерческий директор группы компаний «Меридиан». – «В выборе вариантов кредита и оформлении поможет наш ипотечный брокер, эта услуга предоставляется бесплатно».

Квартира в 1.280 тыс. рублей, приобретенная с помощью классической ипотеки Газпромбанка обойдется вам всего в 10.065 рублей в месяц при сроке кредита 20 лет и при первоначальном взносе 20% от стоимости квартиры. Ипотеку на такой же срок можно оформить в Сбербанке: платеж составит 10.513 рублей в месяц при ипотечной ставке 10%. Еще одно интересное решение от Сбербанка – ипотека на короткий срок 7 лет и под очень низкую ставку 8% годовых. Ежемесячный платеж при этом составит 17.110 рублей в месяц. Когда ваш студент закончит ВУЗ, вы уже рассчитаетесь с банком! Если же Тюмень станет новым городом для жизни для выпускника ВУЗа, то в ГК «Меридиан» всегда можно подобрать вариант квартиры с большей площадью.

Уточните все условия покупки по тел. (3452) 52-92-52. Вас всегда будут рады видеть в Тюмени на экскурсии по строящемуся жилому кварталу «Легенда Парк». На демонстрационном этаже для вас – квартиры с атмосферой будущей жизни – с ремонтом и мебелью.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 66, комментариев: 0


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