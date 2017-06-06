​Чего мы хотим, выбирая и покупая новую квартиру? Правила выбора хорошего жилища

Чего мы хотим, выбирая и покупая новую квартиру?

Найти квартиру не только с выгодной ценой, но и удачным месторасположением. Стремимся купить то жилье, которое сохранит свою цену, а не будет дешеветь как квартира в старом панельном доме. Хотим, чтобы дом имел современный архитектурный облик, вокруг него было безопасно и комфортно гулять, чувствовать уют во дворе.

Ищем дом, в котором применяются современные технические решения и энергосберегающие технологии, чтобы были места, где можно быстро и безопасно оставить свой автомобиль, коляску или велосипед.

Эти простые на первый взгляд вещи, заметно облегчают жизнь в новом доме, позволяя не отвлекаться на бытовые вопросы.

Почему выбор квартиры в квартале «Новин» это лучше, чем покупка вторичного жилья?

Большинство сургутских жилых домов, проектировались по типовым стандартам. Так, более 65% жилого фонда Сургута составляют дома крупнопанельных массовых серий «моспроект», «ленпроект» и «трёхлистник», построенные в 1960-1990-х годов. Эти дома решали главную на тот период задачу – обеспечить граждан надежным и комфортным жильем. Сейчас это жилье не всегда отвечают запросам современного рынка. И многие, кто покупают квартиру на «вторичном» рынке хотят не только сделать ремонт, но и поменять планировочные решения.

Согласно действующему законодательству, для перепланировки необходимо подготовить проект и получить разрешение на проведение данных строительных работ в органах государственной власти (прежде всего, в Департаменте архитектуры и градостроительства Администрации г. Сургута). После завершения перепланировки, необходимо будет пригласить специалиста, который проверит соответствие перепланировки ранее согласованному проекту и подпишет акт. Только после этого перепланировка считается узаконенной.

В случае проведения несогласованной перепланировки – жилье невозможно будет продать, подарить, обменять, передать по наследству. Более того, в случае нарушения строительных норм при проведении перепланировки, необходимо будет восстановить жилое помещение в первоначальном виде.

Несмотря на существенные временные и финансовые затраты, многие собственники жилых помещений в крупнопанельных домах стремятся изменить пространство квартиры. Так, в Сургуте за 2016 год было выдано около 350 разрешений на перепланировку и подписано чуть более 400 актов, узаконивающих этот сложный процесс.

Почему квартира с просторной кухней-гостиной так важна для сегодняшнего рынка?

На протяжении последних восьми лет мы проводим опросы среди жителей в наших уже реализованных проектах в Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Результаты опросов показывают, что, для клиентов уже не так важно купить квартиру большой площади. Важным критерием стала удобная планировка, где много света, полезного пространства, есть места для хранения вещей, и, конечно, просторная кухня-гостиная.

Сейчас центром притяжения и местом, где собирается вся семья становится не диван перед телевизором, а кухня. Каждый стремится создать в ней комфортное пространство, где можно не только хранить и готовить еду, но и собраться за большим столом за семейным ужином, обсудить семейные дела или просто встретиться с друзьями.

Многие наши клиенты после покупки расширяли пространство кухни, проводя перепланировку. Учитывая запросы клиентов и рынка компания Брусника при проектировании отдает предпочтение квартирам с кухней-гостиной. В этом просторном помещении можно смело реализовать различные дизайнерские и функциональные решения.

В квартирах Брусники с кухней-гостиной всегда достаточно места.

Не нужно ломать стены и переносить коммуникации. Большие окна дают много естественного света и зрительно увеличивают объем помещения. Правильная четырехугольная форма позволяет компактно расположить мебель и бытовую технику, поставить большой стол и необходимые предметы интерьера.

Так, при грамотном планировании и рациональном использовании площади помещения, просторная кухня-гостиная может стать дополнительным рабочим и спальным местом.

Такой подход к проектированию домов и квартир применяет компания Брусника, которая возводит в Сургуте квартал «Новин».

Что компания Брусника может предложить клиентам сейчас?

Покупка квартиры с просторной кухней-гостиной в квартале «Новине» позволяет нашим покупателям не только отказаться от затратной перепланировки, но и минимизировать затраты на ремонт. Для наших клиентов мы предлагаем квартиры с просторной кухней-гостиной площадью от 18 до 30 м2 как в готовом, так и в строящемся доме.

Беспроцентная рассрочка или ипотека от 8,7%

На покупку квартиры во втором строящемся доме компания Брусника предоставляет беспроцентную рассрочку до конца 2018 года*. Помимо рассрочки, мы предлагаем ипотеку от ведущих банков-партнеров от 8,7% годовых или программу обмена.

Оценить все преимущества квартала «Новин» и выбрать подходящую квартир можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Или по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru.*

Юридическая информация:

Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте www.surgut.brusnika.ru. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщиком ООО «Брусника. Сургут» при покупке квартиры во втором доме квартала «Новин» в г. Сургуте. Первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры или квартиры-студии – 500 тыс. руб.; при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – 800 тыс. руб. Платежи осуществляются ежемесячно равными долями не позднее 20 числа каждого месяца. Рассрочка предоставляется до 20.12.2018 г. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.