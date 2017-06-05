​Выгоднее во всех смыслах. Почему лучше покупать жильё в новостройке

Приобретение собственной квартиры — событие крайне важное, поэтому подойти к этому делу нужно с максимальной ответственностью. Прежде чем решиться на сделку, необходимо учесть множество моментов, но для начала нужно определиться, какое жилье вы хотите купить — вторичное или новое.

Квартиры на вторичном рынке могут быть привлекательными по цене, местоположению, прочим факторам. Но при несомненных плюсах у них есть очевидный минус — повышенные риски. В частности, это касается юридической чистоты жилья. Квартиры с «прошлым» могут иметь неучтенных наследников, несколько противоречащих друг другу завещаний. Кроме того, может оказаться, что они обременены арестом, залогом и т. д. Все это может привести к судебным тяжбам и признанию сделки незаконной. Бывает так, что прежний хозяин произвел несанкционированную перепланировку — в этом случае ответственность вместе с квартирой ложится на нового владельца. Помочь со всеми этими вопросами могут только специалисты, которые должны кропотливо изучить все необходимые документы. Но и здесь вас может подстерегать опасность — большая вероятность попасться на удочку мошенников.

На рынке новостроек тоже немало поводов для опасений — надежность застройщика, качество работы, наличие гарантий. Особо волнительна ситуация с долевым строительством, которое, к примеру, осуществляет неизвестный ранее застройщик не из местных. В этом случае можно просто не дождаться своей квартиры, потеряв при этом немалые деньги.

Оптимальным вариантом в этом свете представляется выбор новостройки в готовом доме. И желательно, чтобы «автором» была известная компания с хорошей репутацией. Этим критериям идеально соответствует Сибпромстрой, возводящий жилье в Ханты-Мансийском автономном округе и за его пределами уже более 20 лет.

Одно из главных преимуществ нового жилья перед вторичкой состоит в том, что оно создается с учетом реалий сегодняшнего дня — и в планировочно-архитектурных решениях, и в организации придомовой территории и мест общего пользования. Это в полной мере воплощено в проектах Сибпромстроя: дворы оборудованы по всем требованиям безопасности, большие детские и спортивные площадки огорожены, есть зоны для спокойного отдыха, барбекю и выгула собак, предусмотрены наземные и подземные паркинги.

Квартиры в новостройках — это всегда просторные и светлые помещения, сконструированные в соответствии с новейшими технологиями. В арсенале компании «Сибпромстрой» множество интересных планировок на любой вкус площадью от 27 до 97 кв. м. Предусмотрены и квартиры без перегородок — для воплощения собственного проекта. В жилье старого фонда такое просто невозможно.

Уже на этапе строительства в новых домах внедряются системы противопожарной сигнализации и пожаротушения, системы контроля над расходом воды и электричества. Сибпромстрой — лучший в стране застройщик по внедрению систем энергоэффективности, это подтверждено официальными результатами специализированного общероссийского конкурса. Наличие сверхсовременного оборудования дает экономию на ЖКУ до 40 процентов. Электропроводка в новых домах рассчитана на современные мощности домашнего электрооборудования. В целом, наличие новых коммуникаций — огромный выигрыш по сравнению с домом на вторичном рынке. Их замена, как правило, влечет за собой полномасштабный ремонт квартиры, а в какие затраты это выльется — как материальные, так и энергетические и временные — не предскажет никто. От затрат часто не уйти, даже если вы въезжаете в квартиру во вторичном фонде, которая позиционируется как «заезжай и живи». Вкус у всех разный, поэтому и обои нередко приходится переклеивать, и полы перестилать. Да и к качеству самого ремонта нередко есть претензии. Более того, ремонтных работ во вторичном жилье намного больше, чем в новостройке, поскольку процент износа таких домов выше. Зачастую требуется капитальный ремонт самого здания, крыши, замена дверей, окон и сантехники.

Немаловажен тот факт, что через 10-20 лет многие новые владельцы достигнут пенсионного возраста, равно как и их дом, которому уже сегодня исполняется 30-40 лет. Ждать каких-либо гарантий от управляющей компании не приходится. И в этом свете новостройка выглядит очень привлекательно. Более того, компания «Сибпромстрой» в течение нескольких лет после сдачи дома обслуживает установленное там высокотехнологичное оборудование и только потом передает его под ответственность управляющей компании. Другие застройщики подобного не делают.

Ко всему прочему, покупатели жилья в новостройках могут рассчитывать на то, что прямо в доме будут салоны красоты, фитнес-центры, кафе и аптеки. Цокольные этажи всех жилых объектов Сибпромстроя отданы именно под коммерческие помещения. Развитую инфраструктуру сегодня планируют уже на этапе проектирования. Поэтому, если в новом ЖК планируется школа или детский сад, то они обязательно будут построены.

Так что плюсов у нового жилья более чем достаточно. Выбирайте квартиру в новостройке, а специалисты компании «Сибпромстрой» вам в этом помогут!

Оформить покупку можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Напомним, что теперь приобрести квартиру от Сибпромстроя можно только в собственном отделе продаж, который находится по адресу Тюменский тракт, 2/1. В любое удобное для вас время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию. А специалисты различных банков проконсультируют по наиболее выгодным для вас условиям кредитования.

Телефон для справок в Сургуте: (3462) 600-190.