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​«Городские тепловые сети» начинают планово-профилактические работы по подготовке тепловых магистралей к новому отопительному сезону

С 29 мая в городе Сургуте завершен отопительный сезон. Специалисты СГМУП «Городские тепловые сети» начинают планово-профилактические работы по подготовке тепловых магистралей, оборудования центральных тепловых пунктов и котельных г. Сургута к бесперебойному прохождению предстоящего отопительного сезона 2017/2018.

В ближайшие три месяца, до возобновления подачи тепла, на всех объектах «ГТС» пройдет масштабная ремонтная кампания, призванная повысить надежность оборудования и свести к минимуму риск нештатных ситуаций следующей зимой. В рамках исполнения программы производственного развития предусмотрено выполнить 112 капитальных и текущих ремонтов и ревизий основного и вспомо гательного оборудования.

В ходе летней ремонтной кампании 2017 года предстоит заменить 3,392 км магистральных тепловых сетей; 6,646 км внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также 1,622 км внутриквартальных сетей холодного водоснабжения в однотрубном исчислении. В том числе, собственными силами предприятия будет выполнен ремонт 1,764 км сетей теплоснабжения и 0,369 км сетей холодного водоснабжения в однотрубном исчислении.

В соответствии с программой производственного развития на предприятии до конца 2017 года запланировано техническое перевооружение котельной № 9 (улица Буровая), которая будет полностью автоматизирована (установленная мощность — 7 МВт). Всего же около 404 млн рублей (без НДС) будет направлено на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 годов.

На данный момент во всех районах города Сургута проходят гидравлические испытания магистральных тепловых сетей с устранением выявленных дефектов, опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, а также промывка внутриквартальных сетей холодного водоснабжения.

Согласно графику, утвержденному департаментом городского хозяйства города Сургута, с 1 июня начинаются подготовительно-профилактические работы с периодичностью ограничения подачи горячей воды сроком на две недели.
Интерактивный график отключения горячего водоснабжения для производства ремонтных и регламентных работ в меж отопительный период на 2017-2018 год можно посмотреть на официальном сайте «ГТС» — www. surgutgts. ru.

СГМУП «Городские тепловые сети» просит жителей города Сургута с пониманием отнестись к временным коммунальным неудобствам, так как повышение надежности теплоснабжения потребителей в течение отопительного сезона — главная задача летней ремонтной кампании.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 239, комментариев: 0


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