​«Оптика в квартиру»: новые технологии готовы к росту интернет-трафика

За первые четыре месяца 2017 года объем информации, скачанной интернет-пользователями Ханты-Мансийского автономного округа, вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные статистики, обнародованной ведущим интернет-провайдером страны – компанией «Ростелеком». Потребляемый контент становится все «тяжелее», в каждой семье появляется все больше абонентских устройств – компьютеров, планшетов, смартфонов. Пропускная способность обычных абонентских сетей приближается к своему «потолку». Современный ответ росту объемов трафика – технология GPON, которую еще называют «оптика в квартиру».

«Ростелеком» использует самую перспективную на сегодняшний день технологию – GPON (Gigabit Passive Optical Networks), которая предусматривает проведение оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. Массово на территории всей России эту технологию применяет только «Ростелеком».

В чем принципиальное отличие этой технологии? Прежде всего, это скорость. Большая часть оптических сетей связи в России сегодня организована по технологии Fttb. То есть оптика прокладывается до здания, а внутри здания, от коммутатора до квартиры абонента идет уже обычная линия, не оптическая. Разумеется, пропускная способность обычной линии на порядке меньше оптической. Ее «потолок» обычно - 100 Мбит/с. Это как широкая автотрасса, а на ней - узкий мост. Пропускной способности «узкого моста» уже сегодня многим семьям недостаточно. И с ростом трафика дефицит скорости будет только возрастать. У технологии GPON «узкого моста» нет. Скорость в оптическом канале связи практически не ограничена (ограничена только возможностями абонентского оборудования).

Еще одно преимущество – это качество интернет-соединения. В оптическом канале связи сигнал передается с помощью света, а значит, отсутствуют различного рода электропомехи.

Сегодня техническую возможность подключения интернета по технологии GPON «Ростелеком» предоставляет для 80% семей Ханты-Мансийского автономного округа. Проверить техвозможность подключения к GPON можно по телефону 8 (800) 1000 800 или на сайте www.rt.ru.