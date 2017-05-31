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​Найти свой идеал. Чем привлекает покупателей новый дом от Сибпромстроя в 38-м микрорайоне?

У каждого из нас свое представление об идеальном месте для жизни, и современные застройщики это учитывают. Компания Сибпромстрой предлагает своим клиентам жилье разнообразных форматов и в разных по «темпераменту» районах: от тихого в своей уединенности поселка Солнечный до энергичного Подмосковья. Каждый из проектов Сибпромстроя востребован среди покупателей, но особенной популярностью пользуется 38-й микрорайон Сургута, где сегодня как горячие пирожки распродаются квартиры в доме 26 по ул. Усольцева. Чем же обусловлен столь высокий спрос на данный объект?

По словам представителей застройщика, квартиры в указанном доме имеют принципиальное отличие от всего жилфонда, введенного компанией ранее. «В частности, в них уже установлены межкомнатные перегородки, что снижает расходы собственников на проведение отделочных работ, а также экономит время, - говорит заместитель генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов. - Кроме того, в этом доме произведен улучшенный ремонт в подъездах, во всех квартирах выполнена предчистовая отделка, а прямо во дворе появится детский сад».

Очевидным преимуществом дома является его дислокация. Место выбрано очень удачно с точки зрения возможностей проведения досуга и шопинга: в непосредственной близости находится один из крупнейших в Сургуте торгово-развлекательный центр «Аура», недалеко располагаются железнодорожный вокзал и выезд из города. Рядом есть небольшой лес, который в скором времени превратится в обустроенный для отдыха сквер. Кроме того,в непосредственной близостиуже имеется детский сад, а вскоре будут построены еще два плюс школа - а это для многих потенциальных покупателей один из основополагающих критериев при выборе жилья.

Дворовая территория обустроена по всем требованиям безопасности. Проезжая часть отгорожена от пешеходных дорожек, предусмотрена просторная площадка для детских игр и спорта. Построен двухуровневый паркинг, а подъехать к домам можно будет с двух сторон: непосредственно со стороны «Ауры» и с улицы Аэрофлотской. При желании, жители смогут установить шлагбаум, чтобы ограничить въезд на придомовую территорию.

Дом 26 по ул. Усольцева, впрочем, как и все дома Сибпромстроя, возведен в соответствии с мировыми стандартами энергоэффективности и оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим рационально расходовать энергоресурсы. Стены имеют специальную защиту от промерзания. Кроме того, в квартиры проведено только холодное водоснабжение, а для нагрева воды установлены современные электрические водонагреватели. Как следствие, значительно снижается общее водопотребление, и упраздняется строка расходов за содержание внутридомовой системы ГВС. Таким образом, экономия жильцов на ЖКУ составляет до30-40 процентов.

В Сибпромстрое говорят, что квартиры в доме 26 по улице Александра Усольцева пользуются большой популярностью. В доме представлены студии в 27,5 кв.м, однокомнатные от 42 до 55 кв. м и пять видов двухкомнатных, включая большие 88-метровки и «трешки» от 63 до 72 квадратов. Также в этом доме появилась «однушка» площадью 38 метров, спроектированная по образу и подобию своей 49-метровой коллеги.

Вот как отзываются о новом доме его первые жильцы: «Территория продумана, есть паркинг, детская площадка, детский сад, магазины, кафе, фитнес клуб, парикмахерская, аптека, рядом торговый центр «Аура», куда мы с удовольствием ходим, парковая зона. Хорошая транспортная развязка, наличие остановок рядом тоже порадовали»; «Удобные подъезды к дому. Достаточно низкие коммунальные платежи. Лифт работает исправно и тихо, мы его даже не слышим, подъезд чистый. Радует наличие леса рядом с домом, ходим с детьми гулять чуть ли не каждый день».

Судя по отзывам и по количеству проданных квартир (а в наличии их осталось совсем немного), точка на карте с адресом: город Сургут, ул. Усольцева, 26 стала идеальным местом для жизни сотен счастливых новоселов. Возможно, и вы захотите стать обладателем новой квартиры именно в этом районе?

Оформить покупку можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Напомним, что теперь приобрести квартиру от Сибпромстроя можно только в собственном отделе продаж, который находится по адресуг. Сургут, Тюменский тракт, 2/1. Такая схема работы позволяет пройти через все этапы подготовки и получения документации без участия посредников — это экономит не только время, но и денежные средства, благодаря отсутствию комиссий. В любое удобное для вас время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию. А специалисты различных банков проконсультируют по наиболее выгодным для вас условиям кредитования.

Кстати: Телефон отдела продаж компании Сибпромстрой: (3462) 600‑190.


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31 мая в 12:51, просмотров: 575, комментариев: 0


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