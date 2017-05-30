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​Высокое качество без лишних наценок

Как компании Сибпромстрой удаётся вводить максимальные объёмы жилья по минимальным ценам

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Какую бы покупку мы ни совершали, хочется быть уверенным в ее качестве. Кроме того, приобретение должно подходить под желаемые параметры и радовать ценой. В этой связи очень важен бренд, за которым стоят большой опыт и железные гарантии за выпускаемый продукт. Вот только, как правило, известные бренды делают большую наценку — за имя. Это явление свойственно любой отрасли, включая строительную. Но, к счастью, есть и среди строительных гигантов исключения, которые благодаря грамотному маркетингу сдерживают рост цен, делая ставку на качество. Один из них — Сибпромстрой.

Группа компаний «Сибпромстрой» ведет свою деятельность уже более 20 лет. За это время застройщик стал одним из крупнейших игроков на рынке недвижимости нашего региона. На протяжении ряда лет Сибпромстрой уверенно держит первенство по объемам строительства и количеству реализованных квартир. Так, в 2016 году застройщиком было введено 179 тысяч «квадратов» жилья, из них в Сургуте — 85 тысяч кв. м, в Сургутском районе — 14 тысяч кв. м, в Московской области — 60 тысяч кв. м, в Белгороде — 20 тысяч кв. м. При этом с рынка было продано 1 800 квартир, а также на 2,8 млрд руб. жилья приобрел бюджет. В 2017 году в одном только Сургуте компания планирует ввести больше 100 тысяч жилых «квадратов». Во многом столь высокие темпы строительства и внушительные объемы вводимого жилья обусловлены тем, что весь комплекс работ — от проектирования и производства железобетонных изделий (в распоряжении холдинга есть собственный завод) до строительно-монтажных и пуско-наладочных работ — осуществляется собственными силами.

В Сургуте работает немало застройщиков, но в процентном соотношении именно Сибпромстрой является лидером по объемам реализуемых квартир. Отчасти благодаря тому, что холдинг держит курс на диверсификацию: постоянно расширяет «ассортимент» планировок, осваивает новые форматы жилья, разрабатывает пакеты дополнительных услуг и программы лояльности, тем самым ориентируясь на максимально возможное число категорий населения. Каждый проект Сибпромстроя обладает собственной «изюминкой». Это могут быть дерзкие одноподъездные высотки в 25 этажей в стекле и ярко-оранжевых металлокассетах, выросшие среди малоэтажной застройки на Черном Мысу, с квартирами от студии до «трешки» и площадями от 27 до 97 квадратов, или спокойная 14-этажка в Солнечном с малогабаритными студиями трех видов и «однушками» в двух вариантах планировки — под стать формату поселка. В отделе продаж компании отмечают: особой популярностью у покупателей пользуются однокомнатные квартиры площадью в 49 кв. м и двухкомнатные 72-метровки. Дело в том, что данные виды жилья предоставляют собственнику отличную возможность индивидуализировать планировку. Например, в 49-метровых квартирах очень просторный коридор площадью 5,5 кв. м, в котором можно отделить гардеробную. А за счет 12-метровой кухни можно увеличить площадь санузла либо сделать его раздельным. В «двушках» площадью в 72 кв. м можно и вовсе отгородить полноценную третью комнату.

И, конечно же, цены — у Сибпромстроя они одни из самых низких на рынке новостроек. И пока они держатся на уровне 2016 года, несмотря на традиционное ежегодное повышение рыночных цен и прогнозы о росте стоимости «квадрата» в текущем году из-за изменений в законодательстве, связанных с отменой ипотеки с господдержкой и изменениями в работе с дольщиками. Сейчас минимальная цена на квартиру от Сибпромстроя составляет 1,3 миллиона рублей.

Успешно сдерживать рост цен позволяет в том числе грамотное управление. В состав компании входит около 40 дочерних предприятий, что способствует максимальной оптимизации всех производственных процессов.

Еще одна составляющая экономической выгоды при покупке квартиры от Сибпромстроя — энергоэффективность его домов. А уж в этом компания знает толк: она уже трижды побеждала в конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES». В домах Сибпромстроя рекордно низкие теплопотери по сравнению с проектами домов других застройщиков. Компания осуществляет целый комплекс мер, не только за счет утепления панелей, но и благодаря использованию гигроскопических клапанов, которые позволяют сэкономить до 15 процентов на отоплении. Помимо этого, застройщик устанавливает в квартирах водонагреватели — это дает 30 процентов экономии на воде. Плюс, каждый дом оснащается светодиодным освещением, что приводит к экономии электроэнергии — до 85 процентов!

Итак, бренд, опыт, низкие цены, вариативность, качество — всем этим критериям Сибпромстрой соответствует на 100 процентов. Теперь вы знаете, куда обращаться за новой квартирой!

Оформить покупку можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Напомним, что теперь приобрести квартиру от Сибпромстроя можно только в собственном отделе продаж, который находится по адресу Тюменский тракт, 2/1. В любое удобное для вас время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию. А специалисты различных банков проконсультируют по наиболее выгодным для вас условиям кредитования.

Кстати: Телефон отдела продаж компании Сибпромстрой: (3462) 600‑190.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 123, комментариев: 0


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