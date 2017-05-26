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​Григорий Бегларян: «В современном мире даже банковский счет несет определенные риски»

В Сургуте прошла очередная конференция, посвященная состоянии мировой экономики. Форум с заголовком «Макроэкономический прогноз на 2017 год: перспективы и ожидания» было организовано компанией «БКС Премьер»[1] 23 мая в ДИ «Нефтяник». Это не первое подобное мероприятие – в декабре сургутский филиал компании уже проводил дискуссионную площадку и приглашал для участия экономического обозревателя телеканала «Россия 24» Александра Кареевского. В этот раз спикером и экспертом конференции стал финансовый аналитик, ведущий программы "Капитал" на радио Business FM, экономический обозреватель «России 24» Григорий Бегларян. Корреспондент НГ побеседовал с московским гостем о перспективах доллара, динамике цены на нефть и экономическом прогнозе на второе полугодие 2017 года.

- Если говорить об экономическом прогнозе на 2017, то изменились ли как-то ваши ожидания за истекшие полгода?

- В принципе они никак не изменились, ситуация стабильная. Она не становится ни лучше, ни хуже, это касается как российской экономики, так и мировой. Единственное, добавилось нервозности из-за деятельности Трампа, информационных шумов вокруг его имени и дискуссий о санкциях. Если же говорить о состоянии финансовых рынков, которое напрямую влияет на кондиции экономики и жизнь людей, то здесь пока все спокойно. Я думаю, что этот период стабильности продлится до середины следующего года.

- Вы недавно сказали, что для владельцев банковских депозитов сейчас не самое лучшее время. С чем это связано?

- Ставки будут падать, по рублевым депозитам будет где-то в районе четырех процентов и естественно с точки зрения долгосрочных перспектив рубля вложение в нашу валюты представляется необоснованным риском. У людей будет выбор: либо продолжать сидеть на очень низкодоходном депозите, соответственно копить придется втрое дольше по сравнению с тем, что было хотя бы три года назад, либо пытаться найти «золотую середину» и как-то приумножать свой капитал за счет других операций. Дилемма, в общем, простая – сохранение, «замораживание» своих накоплений при высокой надежности или увеличение капитала, но с ростом ориентиров по риску, хотя сейчас в мире нет операций совсем без рисков, даже банковский счет уже не так безопасен.

- Какие при этом прогнозы по курсу доллара в этом году?

- На текущий момент для доллара по-прежнему сохраняются риски в сторону его падения. По рублю какие-то субъективные оценки давать сложно, там есть некие узловые точки, которые покажут дальнейшую тенденцию. Скажем, если курс до 61 рубля за доллар, то фаза укрепления рубля, которую мы наблюдаем в последнее время, завершится и новых низов мы не увидим. Соответственно, если будет пробита отметка в 54 рубля, то мы усиление нашей валюты дойдет до 49-51 рубля за доллар. Рассуждать же о новой волне девальвации пока не будет достигнут рубеж в 64 рубля преждевременно. Российская валюта на данный момент зажата в диапазоне 61-55, откуда будет выход, туда и будет дальнейшее движение. По моему мнению оно будет не в пользу доллара и где-то до весны следующего года рубль продолжит находиться в фазе укрепления.

- Какие прогнозы по цене на нефть, особенно в свете продления ограничения добычи в ОПЕК?

- Соглашение по ограничению добычи конечно повлияет, и дело даже не в ОПЕК, просто в мире худо-бедно растет деловая активность. Последние четыре года вся мировая экономика стагнировала, торговля сжималась, но в последнее время ЦБ стран пытаются преодолеть заливанием денег. В конце 2015 года это началось и сейчас дало свой эффект. На рынках оживление, активность растет, хотя и не такими темпами как раньше. По этой причине спрос на сырье будет возрастать, здесь еще накладывается то, что бизнес в Европе, Америке и Японии будет вкладывать деньги в обновление своих фондов. На топливном рынке мы скорее всего увидим равновесие спроса и предложения. Что касается мифов о сланцевых компаниях, которые завалят рынок нефтью при растущих ценах, то у них сейчас уже начались проблемы. Благодаря действиям ОПЕК цены по коротким фьючерсам начали расти, а по длинным – падать. Раньше производитель мог застраховать свои риски, продав контракт на поставку нефти через год-два с разницей в семь-восемь долларов, то сейчас это уже один-два доллара и попросту лишено смысла. Ценовой ориентир по нефти находится в пределе 62-67 доллара за баррель. Долгосрочный же прогноз, на ближайшие 9-15 месяцев, есть риск, что цена может дойти до отметки 78 или даже 93 доллара за баррель.

Мнения:

Григорий Сосновский, директор Новосибирского филиала «БКС Премьер»:

Российский фондовый рынок чувствует сейчас себя неплохо, другое дело, что он очень «плоский». Капитализация всех компаний на московской фондовой бирже оценивается примерно 600 млрд долларов. Для сравнения – капитализация Appleсоставляет 800 млрд. Весь российский рынок ценных бумаг стоит меньше, чем одна западная компания. Тем не менее московская биржа живет, не так давно она переживала исторические максимумы котировок, а сейчас немного «остыла».

Если говорить о предпочтениях инвесторов, то это конечно облигации федерального займа, но их любят иностранные игроки. Что касается нашего рынка акций, то в России традиционно пользуются популярностью компании с государственным участием: Сбербанк, Внешэкономбанк, РЖД, Аэрофлот, энергетические предприятия. А вот Газпром и ВТБ в этот список не входят. И в том и в другом случае у предприятий нет цели зарабатывание денег, они скорее выполняют политические задачи. Поэтому их акции не пользуются популярностью.

Виталий Раужин, директор сургутского филиала «БКС Премьер»:

Деловая активность и настроения инвесторов в Сургуте сейчас на подъеме. Причинами являются низкие банковские ставки и люди стараются искать другие инструменты для увеличения своих капиталов. Сейчас у нас повысилось количество людей, которое заинтересовано в долгосрочных вложениях на срок от одного года до пяти лет. Люди стараются выбирают больше надежности в своих вложениях, но при этом стараются и умеренно рисковать. В конце концов риск и доходность всегда идут рука об руку.

Наша компания удовлетворяет запросы всех клиентов, начиная от самых консервативных до готовых сильно рисковать. К нам часто обращаются люди с индивидуальными запросами и просят подобрать для них портфель инструментов для того, чтобы получать хорошую прибыль от 10 процентов годовых. У нас есть такие инвестиционные программы, они очень гибкие и позволяют подстроиться под любого клиента.

[1] ООО "Компания БКС", Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 8 800 500 40 40.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 169, комментариев: 0


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