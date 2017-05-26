​Встречаем лето ярко! Майский топ-дайджест новостей от «СветоДизайн-Югра»

ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ ТИХИМ

Вот так новость! Сегодня к нам пришли письма от родителей воспитанников и руководства детского центра «На Калинке», где в ноябре прошлого года мы установили и торжественно открыли сенсорную комнату для занятий с детьми-инвалидами и детишками с ограниченными возможностями.

К ИСТОКАМ ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

Еще один яркий и самобытный православный храм украсит панораму нашего города – Храм Святого Духа появится на территории Сургутского политехнического колледжа. Вложить свою посильную лепту в его строительство может каждый сургутянин – реквизиты для перевода денежных средств и история прихода размещены на сайте www.духов-храм.рф. Эскизный проект архитектурного освещения, разработанный специалистами «СветоДизайн-Югра» в подарок Храму, уже проходит процедуру согласования.

ЮГРА ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ

Всю последнюю апрельскую неделю мы провели в командировках по близлежащим городам и поселениям юго-восточной части нашего округа - Пыть-Ях, Барсово, Солнечный и Белый Яр встретили нас традиционным северным радушием и гостеприимством, каким встречают дорогих гостей - земляков.

И вот что мы выявили.

ЮГРА ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ. КОГАЛЫМ

Совместно с представителями местной Администрации мы обсудили, как может преобразиться вечерняя панорама их родного города за счет реализации проектов архитектурно-художественного освещения ключевых городских объектов.

В СУРГУТЕ СТАРТУЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОДСВЕТКЕ ХРАМОВ

Эскизные проекты освещения сургутских Храмов и Мечети уже разработаны. Приглашаем к реализации всех неравнодушных жителей нашего города!

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ООО «СветоДизайн-Югра» входит в состав всероссийского холдинга «Югорская промышленная корпорация».

Югорская промышленная корпорация — один из крупнейших холдингов России, в который входят компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения. Численность работников более 5000 человек.