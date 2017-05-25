​SNGB-Night: Грандиозная вечеринка и ночная распродажа недвижимости

26 мая состоится «Ночная распродажа недвижимости» при участии риэлторской компании «Этажи» и ведущих застройщиков Сургута.

На мероприятии будут продаваться новостройки, квартиры, дома, дачи, участки, коттеджи и таунхаусы на любой вкус и кошелек. И если сейчас у вас нет возможности приобрести понравившийся дом – вы сможете его забронировать, при этом скидка сохранится.

Только в эту ночь:

- ипотека от 10,1% на вторичную и загородную недвижимость;

- ипотека от 10,35% БЕЗ первоначального взноса на новостройки от самых известных застройщиков региона;

- специальные предложения на новостройки;

- бесплатный билет на концерт группы «Ногу свело» при подаче заявки.

Приходите с 17:00 до 23:00 в РК «Вавилон» за хорошим настроением и выгодной покупкой недвижимости!

Чтобы стать участником позвоните и запишитесь по номеру +7(3462) 44-22-11

Организаторы мероприятия: Сургутнефтегазбанк и компания Visa.

18+

SNGB-Night – СНГБ-Ночь

Предложение ограничено. подробности по телефону: +7(3462)44-22-11