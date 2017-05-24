​Ханты-Мансийский филиал Tele2 возглавил Максим Иконников

Tele2, альтернативный оператор сотовой связи, объявляет о назначении Максима Иконникова директором ханты-мансийского филиала компании. В зоне его ответственности - определение стратегии и работа по всем направлениям бизнеса в регионе: модернизация сети мобильной связи, расширение сети дистрибуции, вывод на рынок новых продуктов и услуг, развитие массового и корпоративного сегментов, совершенствование качества обслуживания.

Максим Иконников закончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Карьеру в сфере телекоммуникаций он начал более 15 лет назад. До прихода в Tele2 работал в компаниях Siemens, Alcatel-Lucent, откуда с позиции директора по продажам решений мобильной связи перешел в 2013 году в ПАО «ВымпелКом», где занимал руководящие посты в подразделениях по управлению клиентским опытом. В 2015 году Максим Иконников присоединился к команде Tele2 в должности директора по клиентскому опыту. Под его руководством запущены системы измерения и контроля показателей клиентского восприятия Tele2 при взаимодействии с брендом в основных каналах: контакт-центр, салоны связи и пр. Обеспечен запуск процесса планирования и контроля качества сетевой инфраструктуры на основе ожиданий и потребностей абонентов. Запущен процесс пользовательского тестирования продуктов и услуг Tele2. Женат, воспитывает двоих детей.

Предшественник Максима Иконникова на месте директора ханты-мансийского филиала Антон Антонов возглавил пермский филиал компании Tele2.