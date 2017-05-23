​Мантрак Восток & ЮВиС: когда есть результат сотрудничества

Передача многотонного самосвала с шарнирно-сочлененной рамой производства Cat® для компании ООО «ЮВиС» состоялась 26 апреля на территории дилерского центра Компании Мантрак Восток в Сургуте. Это событие по праву считается важной вехой в многолетней истории взаимодействия двух крупных компаний региона.

Заместитель генерального директора ООО «ЮВиС» Наурузали Емурзаевич Курмамбаев: «Наша компания сотрудничает с Компанией Мантрак Восток порядка 10 лет. Техника Сat прекрасно себя зарекомендовала, учитывая, что работать ей приходится в условиях низких температур. И за все это время серьезных нареканий к ней не возникало».

Уверенности прибавляет наличие специалистов, которые обслуживают ее непосредственно на месторождениях, а также запчастей на случай поломки. С такой техникой не страшно выходить к любому заказчику на любые объекты (основные заказчики у ООО «ЮВиС» — это НК «Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз» — прим.ред )!

Технику Cat ООО «ЮВиС» приобретает у югорского дилера, в частности, для строительства Новопортовского месторождения — самого крупного разрабатываемого нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО.

Пятидесятая по счету единица техники, которую ООО «ЮВиС» приобрело у Компании Мантрак Восток, представляет собой самосвал с шарнирно-сочлененной рамой. Этот гигант имеет внушительные технические характеристики: 3-метровую высоту, 10-метровую длину и больше 20 тонн веса. В то же время его отличает простота эксплуатации в сочетании с комфортом, характерным для легкового автомобиля. Но какое торжество без приятных сюрпризов? Компания Мантрак Восток оказалось в этом плане щедрым деловым партнером. Руководству ООО «ЮВиС» был вручён символический сувенирный ключ, а также своему постоянному заказчику дилер преподнес расходные материалы для обслуживания техники, нагрузив оригинальными запчастями, фильтрами и техническими жидкостями погрузчик.

Руководитель Восточного региона ООО «Мантрак Восток» Евгений Клюкин: «Знакомство с ООО «ЮВиС» у нас случилось в 2008 году, еще до официального открытия дилерского центра в Сургуте. За прошедшее время мы стали близкими партнерами, не побоюсь этого слова — друзьями. Я считаю, что это демонстрация взаимного доверия. Потому что нет задачи просто продать. Нам важно, чтобы заказчик оставался довольным. Ведь Компания Мантрак Восток не только поставляет надежные машины, но и обеспечивает профессиональным сервисом! Наши инженеры работают на местах, ежедневно осматривают и по необходимости ремонтируют технику. У нас имеются в достаточном количестве и оригинальные запасные части Cat. Самый крупный в России склад расходных материалов на сумму 2 млн. долларов находится здесь, в Сургуте. Многолетнее успешное сотрудничество с ООО «ЮВиС» стало примером и для других организаций, начавших проявлять интерес к нашей продукции».

Справка: ООО «Мантрак Восток» — дилер Caterpillar в Приволжском, Уральском ФО и Республике Коми. Компания реализует строительную, дорожно-строительную, горную и лесозаготовительную технику Сat.

ООО «ЮВиС» — одна из крупнейших компаний ХМАО, специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог. В парке техники компании автогрейдеры 140М, 140H, бульдозеры D9R, D6N, D6R, D5R, мини экскаватор Сat 302, мини-погрузчик Сat 262, экскаваторы 320DL, 324DL, 336D2L, 320D2L, сочлененные самосвалы Сat® 740 и 730. За все время эксплуатации техника Сat показывает себя как надежная и выносливая в тяжелых условиях работы. Несмотря на возраст некоторых машин, они продолжают работать с высокой производительностью.

ООО «Мантрак Восток»

г. Сургут, ул. Базовая, 38

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