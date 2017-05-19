​Отличный шанс сэкономить: Пасхальная акция от Сибпромстроя в самом разгаре

С 25 апреля по 25 мая крупнейший застройщик Сургута предлагает к реализации квартиры со скидками до 200 тысяч рублей!

В акции, приуроченной к большому православному празднику, участвуют дома в жилом комплексе «Вдохновение» и 30А микрорайоне (г. Сургут), ЖК «Обский» (г. Неф­теюганск) и в поселке Солнечном (Сургутский район).

Так, студию площадью 28 кв. м в доме на Солнечном сейчас можно приобрести всего за 1,2 млн руб. (до акции — 1,3 млн). Квартира 32-33 кв. м стоит в рамках акции 1,4 млн руб. (до акции — 1,5 млн), 42 кв. м — 1,65 млн руб. (до акции — 1,8 млн), 56 кв. м — 2 млн руб. (до акции — 2,2 млн). Таким образом, размер скидки составляет от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от площади жилья.

Каждый из предложенных к продаже объектов по-своему уникален. Жилой комплекс «Вдохновение» расположился на пересечении улиц Мелик-Карамова и Щепеткина в 28-м микрорайоне Сургута. В проекте ЖК «Вдохновение» Сибпромстрой воплотил ранее не опробованный компанией формат, отойдя от привычных для сургутян 17-этажек. Два 25-этажных небоскреба выглядят совершенно нестандартно для нашего города. Одноподъездные свечки отделаны ярко-оранжевыми металлокассетами и укомплектованы современными панорамными окнами. Более половины квартир составляют студии и однокомнатные, для любителей больших площадей представлено несколько видов «двушек» и «трешек». В целом квадратура жилья варьируется от 27 до 97 кв. м. К слову, буквально несколько дней назад открылись продаже во второй «свечке» (ранее в продаже был только один дом). Один из самых приятных сюрпризов для потенциальных покупателей — наличие квартир с европейской планировкой, в которой объединены кухня и гостиная. Трехуровневый подземный паркинг, консьерж, расписанные художниками парадные и стены паркинга — изюминок у «Вдохновения» очень много.

Кстати: Каждый объект компании «Сибпромстрой» имеет высокий класс энергоэффективности («А»). Благодаря энергосберегающему оборудованию экономия жильцов на коммунальных услугах составит до 30-40 процентов.

По-своему привлекателен жилой комплекс «Обский» в Нефтеюганске. 17-этажный дом вырос в пойме реки Обь, в одном из самых активно застраиваемых микрорайонов города. Это, безусловно, является неоспоримым преимуществом данного комплекса: наряду с рекой вокруг много лесопарковых зон. Это не только гарантия чистого воздуха, но и эстетическое удовольствие от видов, открывающихся из окон нового дома. Кроме того, новый ЖК расположен так, что добраться от него до любой точки города можно всего за несколько минут. К тому же совсем рядом находится выезд из Нефтеюганска. Проект жилого комплекса «Обский» несколько выбивается из стилистики большинства объектов Сибпромстроя, как внешне, так и внутренне. Квартиры очень просторные: однокомнатные 49-метровки — в большинстве, также есть двухкомнатные площадью 72,2 кв.?м и три варианта трехкомнатных (72,2, 94 и 99,4 кв. м).

Еще один новый дом в 14 этажей расположился в самом центре поселка Солнечного, расположенного всего в 17 км от Сургута. В поселке есть все необходимое для проживания: школы, детские сады, спорткомплексы, магазины. Все как в городе, только в непосредственной близости к природе, без суеты и потоков машин, на свежем воздухе. Квартиры здесь самого востребованного у покупателей формата: студии трех видов и однокомнатные в двух вариантах планировки. Однако не только этим высотка в Солнечном отличается от других проектов Сибпромстроя. Так, здесь удалось обустроить просто огромную придомовую территорию, где нашлось место не только для современных детской и спортивной площадок, но и для двух наземных парковок общей вместимостью более чем сто машин.

У каждого жилого комплекса компании Сибпромстрой есть большая придомовая территория, оборудованная по всем требованиям безопасности и рассчитанная с учетом потребностей всех категорий населения. Это зоны отдыха для взрослых, игровые для детей, спортивные площадки с тренажерами для воркаута и т.?д. Во дворах высажены деревья, засеяны газоны, со временем появятся малые архитектурные формы.

Рядом с комплексами имеется вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности много детских садов, школ, медицинских учреждений, аптек, магазинов. В каждом доме установлены высокоскоростные бесшумные лифты, а цокольные этажи отведены под различные магазины, кафе, салоны и прочие необходимые учреждения для удобства жильцов.

Какой бы вариант жилья вы ни выбрали, это будет весьма удачная покупка, особенно с учетом приличной скидки. Напомним, акция продлится до 25 мая, а квартир остается все меньше. Теперь приобрести квартиру от Сибпромстроя можно только в собственном отделе продаж компании, который находится по адресу Тюменский тракт, 2/1. В любое удобное для вас время с девяти утра (по выходным — с десяти) и до восьми вечера сотрудники компании будут рады показать вам квартиры и предоставить всю интересующую информацию. А специалисты различных банков проконсультируют по наиболее выгодным для вас условиям кредитования.

Справка: Телефон отдела продаж компании «Сибпромстрой»: (3462) 600-190.