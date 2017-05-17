​Жить и не тушить

В рамках проведения благотворительной акции, посвященной 72-й годовщине Великой Победы, СГМУП «Городские тепловые сети» совместно с Главным управлением МЧС России по ХМАО-Югре установят пожарные извещатели с выходом сигнала о пожаре в домах тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны.

Пожарный извещатель представляет собой устройство, призванное своевременно подать сигнал тревоги в случае возникновения задымления и угрозы возгорания. В корпусе прибора находятся оптический датчик дыма и звуковой извещатель. Звуковой оповещатель представляет собой компактную, но довольно мощную сирену. Если срабатывает детектор дыма, сирена издает громкий, раздражающий звук, способный обратить на себя внимание окружающих или разбудить спящего человека. Все что нужно делать — это менять батарейку время от времени.

Первый такой прибор установят в доме труженицы тыла Татьяны Илларионовны Абросимовой, которая до 1989 года трудилась в СГМУП «ГТС». Также сотрудники предприятия подробно разъяснят и проведут инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности, а также вручат памятки, специально адаптированные для людей почетного возраста.