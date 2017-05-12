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Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?

Недвижимость остается одним из наиболее надежных способов сохранения сбережений. А преумножить их можно лишь грамотно выбрав объект для инвестиций.

Найти свой вариант

Вкладывать деньги можно по-разному. Банковские вклады существенный доход вряд ли принесут, акции и ценные бумаги – слишком рискованный способ инвестиций. Простой и понятный способ вложения денег - жилая недвижимость. Наиболее удачными в этом плане можно назвать крупные мегаполисы, такие как Петербург и Москва. Жилье здесь всегда можно будет выгодно продать либо сдать в аренду.

В поисках перспективы

Большим потенциалом для инвестиций обладают жилые комплексы Группы компаний «Эталон», которая работает на рынке недвижимости уже 30 лет. В Петербурге застройщик представлен компанией «ЛенСпецСМУ», а в Москве – брендом «Эталон-Инвест» (обе компании входят в Группу компаний).

О надежности компании говорит не только опыт работы и объемы строительства (за 30 лет было введено в эксплуатацию в общей сложности 5,4 млн кв. м недвижимости), но и тот факт, что застройщик ни разу не задерживал сроки сдачи своих объектов.

На территории России ГК «Эталон» имеет 15 региональных представительств. В Сургуте представительство ГК «Эталон» находится по адресу: пр. Ленина, д.41, ТЦ «МИР», 3 этаж.

Грамотный выбор

В Северной столице в одном из наиболее популярных районов города – Московском – всего в 800 метрах от станции метро «Звездная» ГК «Эталон строит ЖК «Дом на Космонавтов». Практически в центре Петербурга, по соседству сразу с тремя станциями метро, возводится масштабный жилой квартал «Галактика». Совсем недавно застройщик вывел в продажу новый проект бизнес-класса – Fusion, который расположен в 5 минутах ходьбы от метро «Выборгская».

В Москве ГК «Эталон» строит ЖК «Летний сад», который находится всего в получасе езды от самого центра города – Московского Кремля. В 15 минутах ходьбы от станции метро «Улица Скобелевская» строится ЖК «Эталон-Сити», два корпуса которого уже сданы и заселены. Еще один интересный новый проект компании – ЖК «Нормандия».

Кроме того, клиенты ГК «Эталон» могут приобрести не только квартиры в Петербурге, Москве и Подмосковье, но также коттеджи и таун-хаусы в подмосковном поселке Шолохово от застройщика ГК «Экодолье». Компании заключили соглашение о сотрудничестве, и теперь в региональных представительствах ГК «Эталон» можно получить полную информацию о загородной недвижимости.

Критерии успеха

Все свои жилые комплексы застройщик возводит по надежной кирпично-монолитной технологии. Срок службы кирпично-монолитных домов на порядок больше, чем панельных зданий.

Компания предлагает большой выбор как строящегося, так и готового жилья, которое, например, можно сразу же после покупки сдавать в аренду.

Но, пожалуй, самое главное – это привлекательные условия покупки. Первый взнос в компании начинается от 10%*, на него действуют дополнительные скидки. Квартиру можно приобрести в длительную рассрочку**. Кстати, выгодные условия покупки – скидки и рассрочка–распространяются и на покупку таун-хаусов и коттеджей от ГК «Экодолье».

Приобретение квартир в ЖК «Нормандия», ЖК «Летний сад», квартале «Галактика», ЖК Fusion, «Доме на Космонавтов» осуществляется путем заключения договора участия в долевом строительстве(214-ФЗ). Квартиры в ЖК «Эталон-Сити» приобретаются посредством вступления в ЖСК «Эталон-Сити» и уплаты взносов. ЖСК «Эталон-Сити» включен в реестр жилищных накопительных кооперативов в соответствии с законодательством РФ.

Застройщик АО «Эталон ЛенСпецСМУ»: ЖК Fusion, квартал «Галактика», «Дом на Космонавтов». Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru

Застройщик ООО «Дайкар»: ЖК «Эталон-Сити»; застройщик ООО «УК Дмитровская»: ЖК «Летний сад»; застройщик ООО «ЛС-Риэлти»: ЖК «Нормандия». Проектные декларации на сайте www.etalon-invest.com; по ЖК «Летний сад» - на сайте www.etalon-invest.com; по ЖК «Нормандия» - на сайте www.etalon-invest.com;

Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

* Предложение действует с 01.05.17 г. по 31.05.17 г.

** Рассрочка предоставляется застройщиком.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 165, комментариев: 0


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