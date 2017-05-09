​Югра готова к переменам

Всю последнюю апрельскую неделю мы провели в командировках по близлежащим городам и поселениям юго-восточной части нашего округа - Пыть-Ях, Барсово, Солнечный и Белый Яр встретили нас традиционным северным радушием и гостеприимством, каким встречают дорогих гостей - земляков.

Эти города и поселения находятся на территории, вверенной Сергею Елишеву, депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – именно по его инициативе и приглашению в почетной роли эксперта мы встретились с Главами местных Администраций, совместными силами определив первоочередные потребности в освещении каждого населенного пункта. И вот что мы выявили.

Каждое муниципальное образование – это, своего рода, сокровищница,

наполненная своим, совершенно особенным югорским колоритом, который обусловлен множеством факторов – спецификой исторического развития и географического положения, сформировавших социальный климат, особенности архитектурной застройки и определяющие перспективы дальнейшего развития МО – культурные и социополитические. Комплексная Концепция освещения городской среды учитывает каждый из этих факторов.

Правда, нормативная база существующих, на сегодняшний день, правил благоустройства не регламентирует должным образом световые нормы освещения муниципальных образований поселкового и сельского типа. Этот вопрос мы будем прорабатывать отдельно, подходя к преобразованию вечерней панораме каждого населенного пункта системно, с учетом градостроительного плана.

Так, к примеру, в сельском поселении Солнечный, на сегодняшний день, в приоритете организация хорошего функционального освещения улиц, дорог, дворовых пространств. Потому что безопасность всегда превыше красоты.

Световая среда в Барсово требует пересмотра, в первую очередь, начиная с въездной группы поселения – ведь это «ворота Сургутского района», первый населенный пункт, встречающийся нам на выезде из Сургута – он должен быть ярким и запоминающимся. В поселке, на сегодняшний день, проживает более 5000 человек, ежегодно зимой сургутяне целыми семьями приезжают на Барсову гору - это известный памятник истории, культуры и археологии. Организация красивого и безопасного светового облика выведет эту яркую и самобытную точку притяжения горожан на совершенно новый уровень.

Белый Яр – также, как и Барсово, поселение городского типа. Здесь уже имеется сложившийся архитектурный облик с самобытными объектами социального и культурного назначения. На территории поселения возведен необычный комплекс – Районный центр детского творчества и Храм. В благоустройстве родного поселка принимает активное участие Центральная Трубная База ОАО «Сургутнефтегаз». Архитектурная подсветка, в данном случае, станет тем самым инструментом, способным вдохнуть в этот самобытный населенный пункт новые краски, новую жизнь и, как результат – новые перспективы для развития.

Свое градообразующее предприятие есть и на территории г. Пыть-Яха – РН «Юганскнефтегаз», не без участия которого здесь развиваются парковые зоны, строятся дома культуры и мечеть. В масштабе города Концепция освещения будет разрабатываться в соответствии со своими правилами и нормами. В этом направлении мы уже довольно успешно поработали В Сургуте, Челябинске, Ханты-Мансийске и Белоярском. В последнем в ближайшей перспективе реализация еще целого ряда проектов – как жилого, общественного, так и коммерческого сектора.

- Компания «СветоДизайн-Югра» предложила отличную идею – разработать единый подход к архитектурно-художественному освещению объектов в городе Сургуте. – прокомментировал Сергей Елишев. - Учитывая, что сегодня продолжается реализация Приоритетного национального проекта «Формирование городской среды», я решил пригласить их на свои подведомственные по депутатской деятельности территории. Хотелось бы улучшить благоустройство Пыть-Яха, Белого Яра, Солнечного, Барсово. Совместно с экспертами из «СветоДизайн-Югра» мы определили ориентировочные направления в разработке дизайн-макетов. Всячески буду поддерживать этот проект, потому что современное освещение населенных пунктов – это не только эстетика, но и в прямом смысле безопасность их жителей. Это то, к чему уже давно пришли крупные города России. Со своей стороны также надеюсь на поддержку глав муниципалитетов и общественности.

Сейчас мы ведем переговоры с Администрацией г. Нижневартовска, презентовали им свои наработки и наметили приоритетные направления для развития световой среды города.

Округ не словом, а делом показывает свою готовность к переменам. Здесь, в каждом из населенных пунктов мы увидели огромное желание изменить жизнь своего родного города или поселка, сделав ее ярче и безопаснее. А раз есть интерес, есть потребность – значит будет и результат.

«Нам давно пора уходить от психологии существования старых вахтовых городишек и временных поселков. – поделился Рустем Юсупов, председатель Совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра». - Каждый город, поселение – индивидуальны. И в наших силах создать на их территории максимально комфортные современные условия жизни, отвечающие всем современным нормам благоустройства муниципальных образований. И сегодня мы готовы сделать эволюционный прорыв в этом направлении. На одной из встреч, главой г.п. Белый Яр был предложен интересный термин в альтернативу уже приевшегося «архитектурного и функционального освещения» – «световое покрывало». Так вот, мы бы очень хотели, чтобы это яркое и уютное «световое покрывало» укутало своим теплом каждый уголок нашего прекрасного северного округа, оберегая его жителей и даря самые светлые эмоции».

Кстати, задумался о переменах и город-герой Севастополь – по результатам переговоров, состоявшихся на минувшей неделе, решено начать сотрудничество в части разработки концепции освещения городской среды, определен вектор перспективного развития.

Проекты освещения всех имеющихся на территории указанных населенных пунктов объектов религиозного сектора, так же, как и в Сургуте, будут реализованы на безвозмездной основе.

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Справка: Компания «СветоДизайн-Югра» входит в состав ООО «Югорская промышленная корпорация» — один из крупнейших холдингов России, объединивший компании, специализирующиеся на обслуживании нужд предприятий нефтегазовой отрасли, геологоразведке, добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов, проектировании и строительстве дорог, сооружений и зданий различного назначения. Численность работников более 5000 чел.