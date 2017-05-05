16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5382   EUR  64,2398  

​Деньги не на ветер. Как компания «Сибпромстрой» помогает экономить энергоресурсы

Квитанция на оплату ЖКУ — словно лотерея: каждый раз не знаешь, какое выпадет число. Цены на энергоресурсы неуклонно растут, увеличивается их расход с учетом климатических условий — отсюда и платежки с заоблачными счетами. Что делать, если не спасает даже режим жесткой экономии? Расходовать электричество, воду и тепло рационально! К сожалению, это едва ли возможно в старом жилфонде, где жильцы, в числе прочего, оплачивают не только то тепло, которое фактически потребляют, но и то, что выпускают в форточку: регулировать его у них нет возможности. Но такая возможность есть у тех, кто приобретает жилье, спроектированное по принципам энергоэффективности. Чемпионом по этой части можно заслуженно считать группу компаний «Сибпромстрой» — она уже трижды подтверждала свой статус лучшего застройщика в данной категории.

Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES проводится с 2014 года, и каждый год Сибпромстрой принимает в нем участие, одерживая победу. Так, в 2014-м компания с реализованным проектом застройки сургутского микрорайона № 40 заняла второе место, в 2015-2016 годах застройщик вырвался в лидеры в номинациях «Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом» и «Лучший энергоэффективный мало­этажный жилой дом». «В домах компании «Сибпромстрой» теплопотери существенно снижены — по ряду домов до 30 Вт на квадратный метр и даже ниже, при том что для Сургута закреплен норматив в 51 Вт, а средние показатели по жилому фонду Сургута и того выше — до 70 и даже более 100 Вт на метр», — говорит главный теплоэнергетик компании Сергей Фомкин.

О том, что в Сибпромстрое крайне ответственно относятся к вопросу реализации принципов энергоэффективности, говорят факты. Во-первых, компания не ограничивается тем, что внедряет в домах энергосберегающие технологии, как это предписывает федеральный закон РФ № 261. Застройщик пошел дальше: помимо установки высокотехнологичного энергосберегающего оборудования, специалисты компании берут на себя дальнейшее его сопровождение и обслуживание в течение последующих нескольких лет. Далее обязанности по мониторингу, регулировке и балансировке техники передаются управляющей компании. Во-вторых, в холдинге функционирует теплотехнический отдел — структура, созданная специально под внедрение энергоэффективных технологий, что является, к тому же, огромным конкурентным преимуществом, поскольку у других застройщиков подобного нет. Теплотехники с помощью тепловизора тщательно исследуют каждый дом на предмет выявления так называемых мостиков холода, чтобы своевременно принять меры по снижению теплопотерь. По желанию жильцов специалисты компании «просвечивают» квартиры, если возникают вопросы, к примеру, о неравномерно нагреваемых батареях и т. п.

Все это также свидетельствует о том, что Сибпромстрою небезразлична судьба сданных объектов, а также комфорт и экономия ресурсов покупателей.

Как показывают исследования, большая часть энергозатрат многоквартирного дома — более 50 процентов — приходится на отопление. Еще 40 процентов — на горячее водоснабжение. Остальное — потребление электроэнергии. Если го­ворить об удельных потерях тепловой энергии, то до 60 процентов уходит через систему пассивной вентиляции, до 20 процентов — выходит через наружные стены, остальное испаряется через окна.

В энергоэффективных домах при грамотной эксплуатации достигается значительное снижение потерь тепла и электричества. У Сибпромстроя рекордно низкие теплопотери по сравнению с проектами домов других застройщиков. Компания применяет целый комплекс мер: от утепления панелей до использования гигроскопических наноклапанов, которые экономят до 15 процентов на отоплении. Во всех квартирах устанавливаются термоголовки, что позволяет жильцам самостоятельно корректировать расход тепла. Можно снижать температуру в батареях перед уходом на работу или длительной поездкой. Кроме того, в домах, возведенных с использованием энергоэффективных технологий, максимально снижены теплопотери в местах общего пользования: коридорах, лестничных клетках. А благодаря тому, что в квартиры проведена только холодная вода и установлены электроводонагреватели, жильцам не нужно платить за горячее водоснабжение. Таким образом, намного снижается объем общего водопотребления, упраздняется строка расходов на содержание внутридомовой и подводящей системы ГВС и на воде экономится еще 30 процентов. Более того, все проекты компании оснащены светодиодным освещением, что приводит к общедомовой экономии до 85 процентов электроэнергии. Как итог, общая сумма коммунальных платежей может быть снижена на 30-40 процентов!

Энергоэффективные дома требуют значительного увеличения удельных капитальных вложений при строительстве, в среднем на 10-15 процентов. Однако в случае с компанией «Сибпромстрой» это не влечет удорожания жилья, наоборот, застройщику, благодаря оптимизации производственных процессов, удается держать цены на уровне прошлого года. Сейчас минимальная цена на квартиру от Сибпромстроя составляет всего 1,2 миллиона рублей.

«Сибпромстрой — это компания, которая смотрит далеко в будущее, и для нас вопросы энергоэффективности существенны. Нам важно, чтобы наши клиенты не только жили комфортно, но и экономили свои финансовые ресурсы», — отмечает Оксана Сторожук, руководитель подразделения ГК «Сибпромстрой», застройщика ЖК «Первый Зеленоградский».

Телефон отдела продаж: (3462) 600-190.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:33, просмотров: 129, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​Всё — на карту // ИНФОГРАФИКА

​Всё — на карту // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru предпочитают пластик бумажным деньгам
Андрей Луговой Сегодня в 12:41
95 0
​Когда каждый день — это день рождения

​Когда каждый день — это день рождения
История о том, как маленькая девочка Лиля превратилась в любимую сургутянами акушерку Лилию Фаритовну Лысенко
Надежда Макаренко Сегодня в 10:50
177 0
​Враг государство?

​Враг государство?
Блогеру Соколовскому, тому самому ловцу покемонов в церкви, от деятельности которого не пострадал ни один человек, вся эта рать запросила 3,5 года заключения. Угадайте, что ожидает соучастников и самого преступника, напавшего на Алексея Навального и частично лишившего его зрения?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 04 мая в 16:28
648 22
​Дайте дорогу автомобилям // ИНФОГРАФИКА

​Дайте дорогу автомобилям // ИНФОГРАФИКА
Пешеходный мост в районе СурГУ надо сделать автомобильным, уверены читатели siapress.ru
Андрей Луговой 04 мая в 09:42
334 4
​Светлый путь. Начало

​Светлый путь. Начало
Живу я в колхозе. Большой колхоз у нас, передовое хозяйство. План по сбору торфа выполняем, за что нас считают зажиточными, жители добрые и работящие, почти на всех столбах фонари горят…
Альберт Леонов, читатель siapress.ru 03 мая в 11:51
805 8
​Огонь испустил дух? // ИНФОГРАФИКА

​Огонь испустил дух? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru уверена в нецелесообразности фестиваля кинематографических дебютов в Югре
Андрей Луговой 03 мая в 11:31
382 0
​Дивиденды остаются главной внутренней историей // АУДИО, ТЕКСТ

​Дивиденды остаются главной внутренней историей // АУДИО, ТЕКСТ
Ключевая ставка падает — что дальше? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 мая в 11:08
447 0
​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»

​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»
Поздравление с 1 мая
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 09:51
675 0
​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»

​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»
Поздравление с 1 мая
Надежда Красноярова, председатель Думы Сургута 01 мая в 09:40
488 0
​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»

​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»
Поздравление с 1 мая
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» 01 мая в 09:30
456 0
​«Кому, как не жителям Сургута, живущим и работающим в суровых северных широтах, славить день труда...»

​«Кому, как не жителям Сургута, живущим и работающим в суровых северных широтах, славить день труда...»
Поздравление с 1 мая
Игорь Васильев, генеральный директор ООО «Югорская промышленная корпорация» 01 мая в 09:22
727 0
«Первое мая – это праздник весны и единства...»

«Первое мая – это праздник весны и единства...»
Поздравление с 1 мая
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 мая в 09:10
394 0
«Первомай мы всегда связываем с обновлением, с лучшими надеждами на будущее...»

«Первомай мы всегда связываем с обновлением, с лучшими надеждами на будущее...»
Поздравление с 1 мая
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 01 мая в 09:00
468 0
Олег Владимиров

​Все равно его не брошу
Человек на личном автомобиле должен испытывать в городе постоянный дискомфорт, что он и делает. Пробки — раз, отсутствие паркинга — два, разбитые дороги — три, дорогой сервис и расходники — четыре.
Олег Владимиров 30 апреля в 10:29
1098 16
​В Сургуте определились со списком придомовых территорий, которые отремонтируют в этом году

​В Сургуте определились со списком придомовых территорий, которые отремонтируют в этом году
Лилия Сулейманова 29 апреля в 18:52
1195 2
​Сургутская неделя. Верди, фуры, два двора

​Сургутская неделя. Верди, фуры, два двора
Хороших новостей в Сургуте всё-таки больше
Олег Владимиров 29 апреля в 14:30
793 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика