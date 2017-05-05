​Деньги не на ветер. Как компания «Сибпромстрой» помогает экономить энергоресурсы

Квитанция на оплату ЖКУ — словно лотерея: каждый раз не знаешь, какое выпадет число. Цены на энергоресурсы неуклонно растут, увеличивается их расход с учетом климатических условий — отсюда и платежки с заоблачными счетами. Что делать, если не спасает даже режим жесткой экономии? Расходовать электричество, воду и тепло рационально! К сожалению, это едва ли возможно в старом жилфонде, где жильцы, в числе прочего, оплачивают не только то тепло, которое фактически потребляют, но и то, что выпускают в форточку: регулировать его у них нет возможности. Но такая возможность есть у тех, кто приобретает жилье, спроектированное по принципам энергоэффективности. Чемпионом по этой части можно заслуженно считать группу компаний «Сибпромстрой» — она уже трижды подтверждала свой статус лучшего застройщика в данной категории.

Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES проводится с 2014 года, и каждый год Сибпромстрой принимает в нем участие, одерживая победу. Так, в 2014-м компания с реализованным проектом застройки сургутского микрорайона № 40 заняла второе место, в 2015-2016 годах застройщик вырвался в лидеры в номинациях «Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом» и «Лучший энергоэффективный мало­этажный жилой дом». «В домах компании «Сибпромстрой» теплопотери существенно снижены — по ряду домов до 30 Вт на квадратный метр и даже ниже, при том что для Сургута закреплен норматив в 51 Вт, а средние показатели по жилому фонду Сургута и того выше — до 70 и даже более 100 Вт на метр», — говорит главный теплоэнергетик компании Сергей Фомкин.

О том, что в Сибпромстрое крайне ответственно относятся к вопросу реализации принципов энергоэффективности, говорят факты. Во-первых, компания не ограничивается тем, что внедряет в домах энергосберегающие технологии, как это предписывает федеральный закон РФ № 261. Застройщик пошел дальше: помимо установки высокотехнологичного энергосберегающего оборудования, специалисты компании берут на себя дальнейшее его сопровождение и обслуживание в течение последующих нескольких лет. Далее обязанности по мониторингу, регулировке и балансировке техники передаются управляющей компании. Во-вторых, в холдинге функционирует теплотехнический отдел — структура, созданная специально под внедрение энергоэффективных технологий, что является, к тому же, огромным конкурентным преимуществом, поскольку у других застройщиков подобного нет. Теплотехники с помощью тепловизора тщательно исследуют каждый дом на предмет выявления так называемых мостиков холода, чтобы своевременно принять меры по снижению теплопотерь. По желанию жильцов специалисты компании «просвечивают» квартиры, если возникают вопросы, к примеру, о неравномерно нагреваемых батареях и т. п.

Все это также свидетельствует о том, что Сибпромстрою небезразлична судьба сданных объектов, а также комфорт и экономия ресурсов покупателей.

Как показывают исследования, большая часть энергозатрат многоквартирного дома — более 50 процентов — приходится на отопление. Еще 40 процентов — на горячее водоснабжение. Остальное — потребление электроэнергии. Если го­ворить об удельных потерях тепловой энергии, то до 60 процентов уходит через систему пассивной вентиляции, до 20 процентов — выходит через наружные стены, остальное испаряется через окна.

В энергоэффективных домах при грамотной эксплуатации достигается значительное снижение потерь тепла и электричества. У Сибпромстроя рекордно низкие теплопотери по сравнению с проектами домов других застройщиков. Компания применяет целый комплекс мер: от утепления панелей до использования гигроскопических наноклапанов, которые экономят до 15 процентов на отоплении. Во всех квартирах устанавливаются термоголовки, что позволяет жильцам самостоятельно корректировать расход тепла. Можно снижать температуру в батареях перед уходом на работу или длительной поездкой. Кроме того, в домах, возведенных с использованием энергоэффективных технологий, максимально снижены теплопотери в местах общего пользования: коридорах, лестничных клетках. А благодаря тому, что в квартиры проведена только холодная вода и установлены электроводонагреватели, жильцам не нужно платить за горячее водоснабжение. Таким образом, намного снижается объем общего водопотребления, упраздняется строка расходов на содержание внутридомовой и подводящей системы ГВС и на воде экономится еще 30 процентов. Более того, все проекты компании оснащены светодиодным освещением, что приводит к общедомовой экономии до 85 процентов электроэнергии. Как итог, общая сумма коммунальных платежей может быть снижена на 30-40 процентов!

Энергоэффективные дома требуют значительного увеличения удельных капитальных вложений при строительстве, в среднем на 10-15 процентов. Однако в случае с компанией «Сибпромстрой» это не влечет удорожания жилья, наоборот, застройщику, благодаря оптимизации производственных процессов, удается держать цены на уровне прошлого года. Сейчас минимальная цена на квартиру от Сибпромстроя составляет всего 1,2 миллиона рублей.

«Сибпромстрой — это компания, которая смотрит далеко в будущее, и для нас вопросы энергоэффективности существенны. Нам важно, чтобы наши клиенты не только жили комфортно, но и экономили свои финансовые ресурсы», — отмечает Оксана Сторожук, руководитель подразделения ГК «Сибпромстрой», застройщика ЖК «Первый Зеленоградский».

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