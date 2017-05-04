​«Мисс Русское Радио Югра» стала Любовь Мельникова из Ханты-Мансийска // ФОТОРЕПОРТАЖ

В минувшие выходные состоялся долгожданный финал конкурса «Мисс Русское Радио Югра». Победительница конкурса красоты определилась 28 апреля. Шоу с участием 15-ти красавиц округа прошло во дворце искусств «Нефтяник». Гостями вечера стали группы «Те100стерон» и «MOHITO», а ведущими мероприятия выступили Галя Корнева и Максим Кучер.

Обладательницей короны стала Любовь Мельникова, представительница Ханты-Мансийска.

Генеральный директор русского радио Елена Гончарова надевает корону на победительницу

MOHITO

Те100стерон

В довесок к короне – 200 тысяч рублей и сертификат на золото. Мнение жюри и зрителей совпали – Любовь Мельникова получила и приз зрительских симпатий. Теперь девушка представит Югру на главном конкурсе «Мисс Русское Радио» в Москве. Первой и второй вице-мисс конкурса красоты стали сургутянки Людмила Павлишина и Ангелина Кирдяшкина.

Слева направо Вице Мисс Ангелина Кирдяшкина, Мисс Русское радио Югра Любовь Мельникова, Вице Мисс Людмила Павлишина

Участницы конкурса с дипломами и подарками

В общей сложности, награды вручались в 13-ти номинациях. Зрители также не остались обделенными: среди гостей вечера был разыгран уникальный приз. Самый удачливый получил «айфон» 7-й модели в красной расцветке.

Макс Кучер и Галя Корнева вручают iPhone 7 зрителю

«Русское радио» благодарит режиссера и продюсера конкурса Наталью Кучер, официального дизайнера Кристину Софи, хореографа Веру Кирильчик, дизайнера Елену Скакун.

Дефиле коллекции Елены Скакун

Режиссер конкурса Наталья Кучер, группа Те100стерон и члены жюри с участницами

«Русское радио» выражает благодарность за помощь в организации конкурса: Event-агентству MAJORPRODUCTION, магазину дизайнерской одежды KRISTINASOFI, салону красоты DiPaEl, магазину натуральных фермерских продуктов «Мясная лавка №1», фитнес-центру «Пять звезд», студии эксклюзивных украшений TiMeDeluxe, сети стоматологических клиник Salve, ювелирным салонам «Золотой лев» и «Моисейкин», Киа Центр на Югорском тракте, турфирме «География» на Энергетиков, 20», iPort Premium Reseller, бутику Krasotka, бутику нижнего белья Incanto, Инсталаб, кондитерской фабрике «Акконд», салону дизайнерской одежды Glance, отелям «Метрополис», «Арт-отель», магазину "33 рукоделия", салону тканей и фурнитуры «Швейный сундучок», салон штор "Галатея", компании TOPHART, ДИ «Нефтяник».

Дефиле 15 красавиц Югры

Фото с конкурса красоты можно посмотреть в официальной группе русского радио в контакте vk.com/surgutradio и по хештегу #МиссРусскоеРадиоЮгра