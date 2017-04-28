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​5 в 1: связисты назвали самую полезную покупку мая

В преддверии отпускного сезона одной из самых популярных покупок может стать планшет. Сезонный спрос на эти устройства обычно вырастает на треть – северяне начинают запасаться девайсами для поездок на природу, пикников с друзьями или путешествий.

«Компактный планшет – золотая середина между ноутбуком и смартфоном. При необходимости он способен заменить сразу пять устройств: навигатор, телевизор, электронную книгу, фотоаппарат и даже игровую приставку. И все это по доступной цене от нескольких тысяч рублей», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Отвечая запросам покупателей, «МегаФон» пополнил интернет-магазин и полки салонов связи планшетами – выбрать подходящее устройство можно из нескольких десятков вариантов.

Весенний шопинг будет выгоден для всей семьи – покупая планшет себе, пользователь получит 30% скидку на следующую покупку.

Оператор также предложил новую опцию «Интернет Планшет XS» для более свободного выхода в глобальную сеть. Опция действуют в поездках по стране, поэтому планшет можно будет взять как на дачу, так и в дальние путешествия и быть онлайн, когда это нужно без лишних трат.

Опция включает 1,5 ГБ быстрого интернета. Этого объёма трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в сеть около 300 фотографий. Любители телевизионных передач и фильмов порадуются возможности бесплатно смотреть пакет ТВ-каналов от MegaFon.TV. Стоимость опции – 120 рублей в месяц.

Опция «Интернет Планшет XS» действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением Таймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), Республики Крым и г. Севастополь, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 174, комментариев: 0


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