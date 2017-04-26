​Точно в цель: бизнес Югры теперь фильтрует SMS-сообщения

Российский бизнес до конца года намерен увеличить расходы на рекламу и продвижение. Согласно опросам Adindex, каждая вторая компания-респондент планирует расширить эту статью бюджета на 50%. Бизнес-сообщество Югры все чаще предпочитает сообщать об акциях и новых услугах через SMS и MMS. По данным аналитиков «МегаФона», с начала года число компаний, пожелавших провести рекламную рассылку по клиентам, выросло в 3 раза.

Причина повышенного внимания к SMS — новая возможность сегментировать получателей с учетом их пола, возраста или местоположения в рамках сервиса «МегаФон.Таргет».

В общероссийских масштабах отправить сообщение конкретной аудитории пожелали уже более 2,5 тысяч корпоративных клиентов «МегаФона». В Югре сервис стал особенно популярен в сфере обслуживания: автосервисы, салоны красоты, фитнес-центры, турагентства, стоматологические клиники и предприятия общепита теперь сегментируют получателей, прежде чем запускать рассылку. Такой подход снижает объем спама и повышает эффективность продвижения.

«Малый или средний бизнес может самостоятельно запустить рекламную кампанию с любым бюджетом и количеством сообщений. Важно, что SMS получат только те абоненты, для кого эта информация актуальна, а такие сообщения всегда воспринимаются положительно. Создать рассылку можно в пару кликов, а на одобрение ее оператором требуется от часа до одних суток, что в разы быстрее, чем в других решениях», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

В нашем регионе самые популярные настройки таргета в уже проведенных кампаниях – местоположение и возраст получателя, помимо этих параметров существуют и другие: пол, операционная система телефона, расходы на связь и т.д.

Более подробно узнать о «МегаФон.Таргет» можно на сайте. Оценить эффективность рекламной кампании можно сразу в интерфейсе, где представлена аналитика. В настоящее время такой сервис не имеет аналогов на рынке.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Уралеболее 6 000 000 абонентов.