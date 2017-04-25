​Солнечная активность привела к мобильному буму в ХМАО

25 апреля 2017 года. В преддверии майских праздников жители Югры изменили свое мобильное поведение. Связисты зафиксировали стремительное увеличение подключений по льготным расценкам для поездок и общения в более теплых регионах. Только за последний месяц в 3 раза вырос спрос на услуги по программе «Наши люди» среди сотрудников предприятий ХМАО и их семей.

По данным опросов, на майские каникулы для поездок на машине жители Югры чаще всего выбирают Татарстан, Башкирию, Алтайский край. Сохраняют лидерство по популярности у северян и курорты Краснодарского края. Для выгодного общения с родными в Уфе, в Казани или в Сочи связисты предложили работникам югорских компаний воспользоваться программой «Наши люди», при этом сам работодатель – клиент «МегаФона» не несет дополнительных затрат.

«Наши люди» – это спецпредложение, которое позволяет сотрудникам и их родным снизить мобильные расходы благодаря выгодным корпоративным тарифам компании. Работник оплачивает связь самостоятельно, но при этом существенно экономит за счет специальных корпоративных условий своего работодателя. Такое предложение актуально и для тех, кто трудится вахтовым методом, и для специалистов, чья деятельность связана с частыми командировками», – рассказал Артем Шевченко, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в ХМАО-Югре.

Подключая сотрудников к программе «Наши люди», компании улучшают их соцпакет.

«В нашем коллективе много специалистов, которые приезжают на работу из других регионов. Всем им важно общение с родными внутри сети без дополнительных наценок за межгород, поэтому мы приняли предложение «МегаФона», вступив в программу «Наши люди». Считаю, это хорошим подспорьем для экономии семейного бюджета на связь», – поделился главный энергетик ОАО «Завод ЭЛКАП» Ростислав Пилипюк.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.