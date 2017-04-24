​Мобильные шопоголики: югорчане «прокачали» торговые центры Сургута и Нижневартовска

Жители Югры в этом году стали чаще посещать торговые центры и активнее пользоваться мобильным интернетом во время шопинга. Об этом сообщили связисты, зафиксировав сразу двукратное увеличение интернет-трафика на территории торговых площадей.

«Умные» телефоны стали лучшими помощниками в походах по магазинам. По данным аналитиков Nielsen, чаще всего российские покупатели используют смартфоны для сбора информации о товаре: 53% посещают несколько сайтов для поиска наиболее привлекательной цены, а 52% используют общение в социальных сетях для принятия решения о покупке. Многие сравнивают цены на выбранный товар в интернете, находясь при этом в торговом зале магазина. Согласно опросам, чаще всего россияне прибегают к помощи «умного» телефона при покупке электроники.

Специалисты оператора проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торгово-развлекательные центры региона, и установили интернет-рекордсменов. Объем ежемесячного трафика, скаченного с территории ТРЦ, сравнили с количеством селфи.

Топ-4 самых «качающих» ТРЦ Югры:

МФК «ЕВРОПА-СИТИ», г. Нижневартовск — 1,5 млн селфи

ТРЦ «Сургут Сити Молл», г. Сургут — 1,2 млн селфи

ТРЦ «АУРА», г. Сургут — 500 тыс. селфи

ТРЦ «СОЮЗ», г. Сургут — 350 тыс. селфи

«На основе анализа мобильной активности абонентов мы расширяем покрытие и увеличиваем емкость мобильной сети, чтобы еще больше людей с комфортом пользовались нашими услугами. Общение в социальных сетях и мессенджерах, селфи из бутиков и магазинов, а также серфинг в рунете особенно популярен в выходные дни. В сравнении с будним днем объем трафика в нашей сети с территории торговых центров города возрастает на 30-40%», — рассказал Алексей Тащиев, руководитель по инфраструктуре «МегаФона» в ХМАО-Югре.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.