​Перезагрузка Сургута началась с улицы Университетской

С начала наступившего года мы совместно с городской Администрацией, представителями бизнес-сообщества и общественности города активно включились в процесс разработки городской программы благоустройства.

На сегодняшний день, проделана большая подготовительная работа - определены ключевые направления для проработки, собраны аналитические данные, проведена часть опросов сургутян, чье мнение является отправной точкой реализации проектов.

Наша компания, как оператор в направлении «Колористика и архитектурно-художественное освещение города», уже к концу августа планирует презентовать единую концепцию светоцветового оформления Сургута. Сейчас мы ведем анализ освещения городских пространств, готовим эскизные наработки – весь этот процесс довольно щепетильный и трудоемкий, но мы рады, что, применив наш опыт и творческий потенциал, можем сделать что-то по-настоящему полезное для родного города. Это мотивирует.

Параллельно, в тесном сотрудничестве с СГМУЭП «Горсвет» мы занимаемся проработкой вопроса освещения участка центральной транспортной артерии нашего города - улицы Университетской, примыкающей к одной из пилотных площадок (территория между «Тюменьэнерго» и «Газпромом»).

Отрезок улицы - от пересечения с пр-том Ленина до ул. Юности – выбран в качестве пилотного с учетом имеющейся здесь инфраструктуры

Университетскую сегодня без преувеличения можно назвать наиболее современной в плане развития инфраструктуры улиц – здесь благоустроены газоны и тротуары, нестандартна планировка жилых домов, сосредоточено множество объектов муниципального, социального и частного сектора, в шаговой доступности расположены парки и скверы – все это обуславливает большой пешеходный трафик.

Мы постарались максимально проработать вверенный нам участок, как с точки зрения эстетики и красоты, так и со стороны организации безопасности жизнедеятельности – это функциональная подсветка пешеходных переходов, тротуаров, дорожного полотна. Будущую систему освещения пилотного участка с легкостью можно интегрировать в единую систему освещения города. Подобное решение было сформировано совместно с представителями СГМУЭП «Горсвет», занимающейся эксплуатацией и содержанием сетей наружного освещения.

Наш совместный проект «перезагрузки» улицы Университетской мы впервые представили на обозрение общественности на состоявшемся в минувшие выходные II урбанистическом форуме. В ближайшие дни состоится его детальное обсуждение в рамках рабочей группы в Администрации города.

Станислав Кузнецов, директор СГМУЭП «Горсвет»: «Мы, как представители муниципалитета, приняли активное участие в разработке концепции развития городской среды, также пилотных проектов, а именно проекта по реконструкции ул. Университетская. В стенах Сургутской администрации города велись бурные переговоры, было много идей, предложений, благодаря совместной работе и взаимопониманию всех участников рабочей группы были приняты ключевые решения для города, генератором идей, в этом отношении, хочется отметить ООО «СветоДизайн-Югра», коллектив этого предприятия внес огромный вклад в концепцию развития городской среды».