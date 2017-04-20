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​Перезагрузка Сургута началась с улицы Университетской

Генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» рассказал о первых результатах работы рабочей группы, занимающейся благоустройством и развитием городской среды.

С начала наступившего года мы совместно с городской Администрацией, представителями бизнес-сообщества и общественности города активно включились в процесс разработки городской программы благоустройства.

На сегодняшний день, проделана большая подготовительная работа - определены ключевые направления для проработки, собраны аналитические данные, проведена часть опросов сургутян, чье мнение является отправной точкой реализации проектов.

Наша компания, как оператор в направлении «Колористика и архитектурно-художественное освещение города», уже к концу августа планирует презентовать единую концепцию светоцветового оформления Сургута. Сейчас мы ведем анализ освещения городских пространств, готовим эскизные наработки – весь этот процесс довольно щепетильный и трудоемкий, но мы рады, что, применив наш опыт и творческий потенциал, можем сделать что-то по-настоящему полезное для родного города. Это мотивирует.

Параллельно, в тесном сотрудничестве с СГМУЭП «Горсвет» мы занимаемся проработкой вопроса освещения участка центральной транспортной артерии нашего города - улицы Университетской, примыкающей к одной из пилотных площадок (территория между «Тюменьэнерго» и «Газпромом»).

Отрезок улицы - от пересечения с пр-том Ленина до ул. Юности – выбран в качестве пилотного с учетом имеющейся здесь инфраструктуры

Университетскую сегодня без преувеличения можно назвать наиболее современной в плане развития инфраструктуры улиц – здесь благоустроены газоны и тротуары, нестандартна планировка жилых домов, сосредоточено множество объектов муниципального, социального и частного сектора, в шаговой доступности расположены парки и скверы – все это обуславливает большой пешеходный трафик.

Мы постарались максимально проработать вверенный нам участок, как с точки зрения эстетики и красоты, так и со стороны организации безопасности жизнедеятельности – это функциональная подсветка пешеходных переходов, тротуаров, дорожного полотна. Будущую систему освещения пилотного участка с легкостью можно интегрировать в единую систему освещения города. Подобное решение было сформировано совместно с представителями СГМУЭП «Горсвет», занимающейся эксплуатацией и содержанием сетей наружного освещения.

Наш совместный проект «перезагрузки» улицы Университетской мы впервые представили на обозрение общественности на состоявшемся в минувшие выходные II урбанистическом форуме. В ближайшие дни состоится его детальное обсуждение в рамках рабочей группы в Администрации города.

Станислав Кузнецов, директор СГМУЭП «Горсвет»: «Мы, как представители муниципалитета, приняли активное участие в разработке концепции развития городской среды, также пилотных проектов, а именно проекта по реконструкции ул. Университетская. В стенах Сургутской администрации города велись бурные переговоры, было много идей, предложений, благодаря совместной работе и взаимопониманию всех участников рабочей группы были приняты ключевые решения для города, генератором идей, в этом отношении, хочется отметить ООО «СветоДизайн-Югра», коллектив этого предприятия внес огромный вклад в концепцию развития городской среды».


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Сегодня в 17:11, просмотров: 236, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 18:53
ВТФ???? где это университетская облагоустроена? ни в одном месте на тротуарах не сделаны пологие съезды, в районе газпрома тротуары отсутствуют, возле университетской 3, 9, 11 газоны, убитые жильцами, ставящими свои вёдра туда. Отсутствует ливневая канализация - потоп в прошлом году это подтвердил.
Изменение городской среды - это установка светодиодных лампочек? И это еще не глядя материалы конкурса, на основании которого эта фирма этим занимается.
nk-surgut@mail.ru
не нравится
Сегодня в 21:36
Это ветка метро, там, на снимке со спутника?

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