​Аэропорт Сургута присоединился к акции «Неделя без турникетов»

ОАО «Аэропорт Сургут» приняло участие во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», которая ежегодно проводится в рамках федеральной программы «Работай в России!», с целью популяризации рабочих профессий, востребованных в промышленном производстве. В рамках акции в аэропорту Сургута 19 апреля прошла обзорно-познавательная экскурсия для учащихся образовательного учреждения «Центр индивидуального развития».

Программа мероприятия была выстроена так, чтобы максимально познакомить учащихся с производством. Во время проведения экскурсии ученики познакомились с работой воздушной гавани, с различными авиационными профессиями. Экскурсанты смогли увидеть, где и как могут работать выпускники, какие требования предъявляются к авиационным специалистам, а также где можно получить необходимое образование для работы в аэропорту.

В начале экскурсии, в зале вылета аэровокзала, школьникам рассказали историю и перспективы развития аэропорта, продемонстрировали процесс регистрации пассажиров и багажа, рассказали о возможности регистрации на рейсы «ЮТэйр» и «Аэрофлот» через киоски самостоятельной регистрации, познакомили с правилами проведения предполетного и послеполетного досмотров. Экскурсантам подробно рассказали, какие системы регистрации используют в своей работе агенты службы организации перевозок, какие вещества и предметы запрещены пассажирам к перевозке на воздушном судне, что происходит с багажом после регистрации на рейс, как его проверяют сотрудники службы авиационной безопасности, как он попадает на борт самолета. Кроме того, школьники посетили зал ожидания пассажиров, где подробно ознакомились с процедурой досмотра пассажиров и ручной клади при прохождении на контролируемую территорию аэропорта, также экскурсанты увидели, как осуществляется посадка пассажиров в воздушные суда, познакомились с работой интроскопа и телетрапа.

После прохождения спецконтроля, ученики вышли на перрон, где их встретили сотрудники производственных служб аэропорта. В ходе экскурсии ребятам продемонстрировали спецтехнику, предназначенную для наземного обслуживания пассажиров и воздушных судов, показали пожарные автомобили, специальное оборудование и технические средства, используемые спасателями и пожарными аэропорта в своей работе. Традиционно самой интересной частью экскурсии стало возможность осмотреть самолеты и вертолеты, посидеть за штурвалом воздушного судна. В завершение экскурсии ее участники получили памятные подарки от аэропорта Сургута.

Аэропорт Сургута регулярно принимает активное участие в профориентационных мероприятиях разного уровня. Участие в подобных акциях дает отличную возможность для подрастающего поколения понять специфику работы различных служб воздушной гавани и, возможно, в дальнейшем определиться с выбором профессии. По вопросам участия в проекте необходимо обращаться по телефону: (3462) 770-179.