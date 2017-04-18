​Компания «СеверСтрой» объявила старт продаж второго дома ЖК «River House»

В одном из самых экологичных и красивых мест Сургута вскоре начнется заселение жилого комплекса повышенной комфортности ЖК «River House». Уже сейчас те, кто приобретут там недвижимость, будут жить рядом с любимым местом отдыха горожан — парком «За Саймой». А в ближайшие годы, обещают городские власти, преобразится и пойма реки — на левом берегу, напротив элитного коттеджного поселка, оборудуют пляж.

Возведением жилого комплекса в конце прошлого года занялась компания «СеверСтрой», известная тем, что специализируется на строительстве жилья повышенной комфортности. ЖК «River House» органично впишется и станет украшением уголка живой природы в сердце Сургута, обещает руководитель проекта ЖК «River House» Николай Ляшов.

На старте продаж квадратный метр жилой площади будет стоить от 80 тысяч рублей. Это, как показывает анализ цен, выгоднее, чем покупка жилья на вторичном рынке в центре города в менее комфортных местах и эконом-качества. Здесь за эту цену можно приобрети не просто квартиру класса «комфорт+», а жизнь в уникальном для города и удобном комплексе.

Дома комплекса расположены вдоль сформированного застройкой внутриквартального пешеходного бульвара, который в свою очередь является продолжением пешеходного моста через Сайму. Весь комплекс будет состоять в основном из домов средней этажности: 5 – 9 этажей. Это — запрос сургутян.

Приступая к работе, застройщик опросил более семисот человек. Почти половина из них призналась в мечте переехать в жилье комфорт-класса, а более четверти опрошенных – в квартиры «Комфорт+». За высокое качество заплатить стоимость выше рыночной считает приемлемым каждый пятый, за эксклюзивность места – пятнадцать процентов опрошенных. Столько же – за развитую внутридомовую и дворовую инфраструктуру, которая в ЖК «River House» решена с учетом всех мелочей.

Каждый дом имеет уникальное конструктивно планировочное решение. Существующие при застройке ограничения явились катализатором для творчества разработчиков проекта. В каждом доме задача по обеспечению парковками решается индивидуально в рамках каждого проекта. В комплексе есть паркинги подземные, закрытые наземные, индивидуальные гаражные боксы.

«Проекты мы готовили очень тщательно: переделывали и согласовывали несколько раз! Место уникальное – ошибиться нельзя. Провели исследования, социологические опросы. Проектировщиков выбирали долго – искали опытных профессионалов со свежим взглядом как на архитектуру, планировки, так и на окружающее пространство. В итоге остановили свой выбор на архитекторах из Минска. Творческие дискуссии были нелегкими. Мы утвердили современный урбанистический стиль - приятные бежевый, шоколадный и терракотовый кирпич в сочетании с панорамным остеклением. Пониженные окна в квартирах дадут больше света, а трехметровая высота потолков - больше пространства», - рассказал Николай Ляшов.

Планировочные решения также принимались с учетом анализа востребованности того или иного формата квартир на рынке недвижимости.

В комплексе представлен ассортимент квартир от студий до 4-х комнат площадью от 40 м2 до 120 м2 . Их отличают функциональные планировки, наличие гардеробных комнат, гостевых санузлов, прачечных и кладовых. Есть предложения с приватными террасами. Сегодня объявлен старт продаж восьмиподъездного дома, строительство которого планируется завершить в 2018 году.

Это уже второе здание жилого комплекса. Квартиры в первом - трехподъездном доме — почти распроданы.

Подробнее ознакомиться с проектом ЖК «River House» – проектной декларацией, планировочными решениями, условиями покупки и прочей информацией — можно на сайте компании-застройщика severstroy.info или в Отделах продаж по адресам пр. Ленина, 18, ул. Маяковского, 11 и ул. Мелик-Карамова, 23а. Многоканальный телефон - 8(3462)500-400.