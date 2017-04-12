​Рынок труда в Ханты-Мансийском округе в 2017 году: количество рабочих мест растет

В марте 2017 года служба занятости Ханты-Мансийского автономного округа объявила ситуацию на рынке труда стабильной и контролируемой. В кризисных условиях администрация Югры смогла взять под контроль потоки высвобождающегося персонала и стабилизировать ситуацию по трудоустройству граждан. Несмотря на увеличение числа соискателей в 2016 году на 6%, рост зарегистрированной безработицы на начало 2017 года составил лишь 0,03%.

Самый низкий уровень безработицы в федеральном округе

По состоянию на 1 января 2017 года в уровень безработицы в Югре составил 0,57%, что почти в 3 раза ниже среднего показателя по стране. Добиться таких впечатляющих результатов удалось благодаря участию региона в программе по переселению соотечественников, которая в прошлом году привлекла 3320 человек (из них более половины — экономически активное население).

Что может предложить Югра вновь прибывшим? Стабильную заработную плату выше статистических показателей по стране: средний доход жителя Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска или Ханты-Мансийска достигает показателя 40000 рублей. Аналогичные данные приводит поисковик вакансий Jobsora.

Популярные профессии с высокой зарплатой

Заработать в Ханты-Мансийском округе, основном нефтегазоносном районе России, могут не только специалисты с высшим образованием. Наоборот, 66% всех работающих жителей — люди со средним образованием. На региональные предприятия нефтегазодобывающей отрасли, энергетики, обрабатывающих производств и строительства требуются сварщики, машинисты установок и копра, механики буровых установок, монтажники, водители грузового транспорта. Средняя зарплата квалифицированного рабочего составляет 75-85 тыс. рублей.

Среди специалистов с высшим образованием самыми высокооплачиваемыми сотрудниками считаются руководители IT-отделов — доход 150000 рублей, менеджеры по региональному продвижению — 100000, ведущие менеджеры коммерческих компаний — 82000.

Развитие регионального предпринимательства

В прошлом году в Югре получили субсидии на открытие бизнеса около 500 человек, ранее числившихся безработными, а за последние 6 лет — около 6,5 тыс. Очередной виток кризиса пережили не все: в начале 2017 года продолжают работу 42% от числа югорчан, получивших госсубсидии. Из них 35% развивают сферу услуг, 13% заняты в сельхозпроизводстве, 13% в торговле, 8% в транспортной сфере.

Перспективные отрасли с высокой оплатой труда

Как известно, по изменениям в строительной отрасли и сфере недвижимости судят о влиянии кризиса на регион. Однако в Ханты-Мансийском автономном округе недвижимость возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей, а строительство занимает почетную 4-ю строчку. Специалисты в сфере искусства и шоу-бизнеса также неплохо зарабатывают. У людей есть достойная работа, а значит, и деньги на развлечения и покупку жилья. Рейтинг доказывает, что влияние кризиса в регионе ощущается не так сильно, как в целом по России.

Топ-10 высокооплачиваемых отраслей:

недвижимость — средняя зарплата 82000 руб.;

производство — 65000;

шоу-бизнес — 61000;

строительство — 60000;

транспорт, автосервис — 60000;

инженерия — 55000;

топ-менеджмент — 50000;

реклама — 50000;

красота/спорт — 50000;

страхование — 50000.

В регионе активно развивается продуктовый ритейл — краснодарская сеть магазинов «Магнит» в начале 2017 года стала лидером по количеству открытых в Ханты-Мансийском округе вакансий. Набирают персонал столичные розничные сети «Монетка», «Пятерочка», расширяется мобильный ритейлер «Связной» и его подразделение «Связной Логистика».

В отличие от других российских регионов (Москва, ЦФО), где банковский сектор показывает отрицательную динамику, в Югре много вакансий финансовых организаций: набор ведут «Тинькофф Кредитные Системы» и банк «Открытие». Агентства недвижимости продолжают принимать сотрудников и успешно продавать франшизу, как, например, это делают «Этажи».

В целом ситуация на рынке труда в округе благоприятная.