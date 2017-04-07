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​GPON — для сургутян // ФОТОРЕПОРТАЖ

Мастер интернета Алесандр Маркашов рассказывает о суперскоростной технологии доступа в Глобальную Сеть

Что такое GPON, для кого доступна эта инновация, и как Интернет со скоростью света приходит в дома сургутян? Ответы на эти вопросы вы получите прямо сейчас в нашем фоторепортаже.

Когда у Александра Маркашова, сотрудника компании «Ростелеком», интересуются о выбранной им специальности, он уважительно произносит: «Я – мастер Интернета. Можно, конечно, считать себя простым электромехаником связи, потому как в мои обязанности входит монтаж, установка и настройка оборудования. Однако гораздо приятней представляться «мастером Интернета». Причем супер-скоростного Интернета по технологии GPON, который «Ростелеком» массово строит на территории всей России. Чувствую, что на меня возложена очень важная миссия».

Для потребителей услуг компании «Ростелеком» мастера Интернета – это «врачи», которые приезжают по первому зову для решения срочной задачи. После оставления заявки мастер в течение суток прибывает в строго назначенный час и выполняет всю работу быстро и качественно.

«Я и сам являюсь клиентом компании «Ростелеком», поэтому мне легко объяснять преимущества интернет-услуг по оптике пользователям. На своем примере знаю, что наш Интернет летает, что Интерактивное ТВ можно смотреть, не переживая за стабильность картинки. Сам люблю посмотреть кино в HD-качестве», – говорит Александр.

Работа Александра только на первый взгляд кажется простой. С оптикой требуется аккуратность, ювелирная точность и опыт. Оптический кабель в разрезе тоньше человеческого волоса. По этому оптоволокну интернет-сигнал проходит напрямую в квартиру абонента, без помех и потерь. Причем скорость соединения сравнима со скоростью света – свыше 100 Мбит/с. Пользователи могут проходить дистанционное обучение, играть в сетевые игры, качать фильмы и просматривать даже самый «тяжеловесный» контент.

Как пояснил Александр, оптоволоконный кабель по технологии GPON может одновременно передавать гигабиты информации, поэтому по одному тонкому кабелю можно подключить сразу три услуги – Интернет, Интерактивное ТВ и телефон. При этом все будет работать идеально, а скорости хватит всем. Все потому, что данная технология обладает отличной пропускной способностью.

Другие технологии, как узкий мост на широкой автостраде, ограничивают транспортный поток по скорости и объему. Из-за такого «узкого моста» абонентам не хватает возможностей текущей интернет-линии. Поэтому «Ростелеком» уже сейчас заводит оптику напрямую в квартиру (GPON) и обеспечивает своих клиентов скоростным, качественным и надежным Интернетом.

Подключив Интернет, мастер объясняет работу Интерактивного телевидения: «Главное преимущество – это интерактивные сервисы. Эфир можно поставить на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Смотрите на выбор – более 200 каналов. Есть также видеотека, в ней новинки постоянно появляются».

Александр признается, что абонентов с каждым днем все больше и больше, и свободного времени порой не хватает. Но именно так копится тот самый багаж, столь необходимый для карьерного роста: «И я, и супруга Наталья, с который мы воспитываем нашего четырехлетнего сына Павла, понимаем мою сверхзанятость – работа есть работа. Но в выходные дни нам удается погулять всей семьей, сгонять на рыбалку. Или наоборот, остаться дома и посмотреть доброе кино. Благо, оптика позволяет насладиться бесперебойным просмотром».

Интернет-скорость на работе – и скорость по жизни: Александр не только быстро справляется с поступившими заявками, он успевает играть в футбол в корпоративной команде. На счету – немало общих побед, ведь настоящие мастера – мастера в любом деле. Но он признается, что для него важен и сам процесс: «Когда играешь, задействованы все мысли, это с одной стороны, отвлекает. А с другой – помогает перенастроиться, чтобы с новыми силами приступать к рабочему дню».

Мастер завершает работу и с улыбкой отправляется на новый адрес, чтобы еще в одной сургутской квартире появился быстрый и качественный Интернет.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 190, комментариев: 0


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