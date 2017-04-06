​50 оттенков презентации «Мисс Русское Радио Югра»

В Сургуте состоялась презентация участниц конкурса красоты «Мисс Русское Радио Югра».

Знакомство с югорскими красавицами прошло в развлекательном комплексе «Вавилон». Программа включала фуршет, блиц-интервью от бывших участниц конкурса, показ весенней коллекции от официального дизайнера конкурса Кристины Софи и красивый выход с презентацией каждой участницы. Развлекательные мероприятия подготовили ведущие Влад Разгуляев, Макс Кучер и креативная группа «Молодцы». Завершением вечера стало выступление московского танцевального проекта «DiscoVer».

Уже совсем скоро – 28 апреля – во дворце искусств «Нефтяник» определится победительница конкурса. Главная красавица Югры получит не только почетный титул, но и автомобиль КИА стоимостью в миллион рублей. За главный приз поборются 16 красоток со всего округа. Гостями вечера станут музыкальные группы «Те100стерон» и «MOHITO», а ведущими мероприятия выступят Галя Корнева и Максим Кучер. Начало финального шоу - 28 апреля, в 19:00.

Приобрести билеты можно на сайте Kassa-Ugra.ru, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» и в Сургутском государственном педагогическом университете. Телефоны: 44-28-17 и 33-12-44.

Следить за конкурсом можно в соцсетях «Русского радио в Сургуте» https://vk.com/surgutradio и по хештегу #МиссРусскоеРадиоЮгра.

Благодарим партнеров конкурса: салон красоты DiPaEl, фитнес центр «Пять звезд», фермерскую лавку №1, event - агенство MAJOR production, официальный дилер KIA - Киа Центр на Югорском тракте, студию красоты TiMe Deluxe, шоколадную фабрику "Акконд", салон дизайнерской одежды Glance, официального дизайнера конкурса Кристину Софи.