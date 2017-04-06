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​Злата Белышева: «Абоненты только выигрывают от изменений на рынке мобильной связи»

О «Других правилах» оператора Tele2

Оператор сотовой связи Tele2 объявил о «Других правилах». Компания меняет стратегию развития, дополняя выгодные тарифы полезными сервисами. Об изменениях и о том, как их встречают абоненты, рассказала коммерческий директор Ханты-Мансийского филиала Tele2 Злата Белышева.

— Как сегодня меняется рынок мобильной связи? В чем суть происходящих изменений?

— С каждым днем мобильный интернет становится все более востребованным. Теперь при выборе тарифа абоненты делают выбор в пользу пакетных предложений с включенным объемом интернета, SMS и минут, при этом в первую очередь обращают внимание на количество гигабайтов. Это тенденция общероссийская, но у нас она заметнее: Югра — высокодоходный регион, население пользуется современными смартфонами с поддержкой 4G.

Однако нельзя говорить о «смерти» голосовых вызовов и SMS, поскольку популярность этих услуг не падает.

— Насколько процессы в нашем регионе сопоставимы с процессами в России, в мире в целом?

— В целом везде складывается похожая картина — потребление мобильного интернета растет и в мире, и в России. Например, в ХМАО за 2016 год количество активных пользователей data-услуг выросло на 40 процентов. А объем скачиваемого трафика и количество смартфонов в сети сравнимы с показателями столичных регионов России. Есть одно важное отличие рынка телекома в Европе и США — при сопоставимом уровне качества цены на услуги там заметно выше российских.

— Компания Tele2 второй год в Югре, но вы уже заявляете о новой стратегии развития. С чем это связано?

— Tele2 на территории России работает более десяти лет. Предыдущая концепция существовала продолжительное время, за которое к оператору присоединилось много новых регионов, в том числе и ХМАО. Раньше мы говорили о доступных ценах. Но мы хотим предоставлять абонентам современные инновационные услуги, поэтому пришла пора меняться. Мы дополнили политику выгодных цен новыми предложениями.

— В чем суть новой концепции Tele2 «Другие правила»?

—Телефонные разговоры перестали быть основной услугой сотовых компаний. Сами вспомните: десять лет назад мы все точно знали стоимость каждой минуты, и сотовая связь в затратах человека имела большой процент, а теперь это все ушло. Рынок сложился, и мы хотим предложить альтернативу — стать оператором со всем спектром услуг, касающихся работы, отдыха, стиля жизни. Мы предлагаем уже не только связь, но и другие продукты. Tele2 эволюционирует и планирует стать создателем и ключевым игроком совершенно новой digital-экосистемы, созданной на базе мобильных сервисов с помощью партнерств с другими компаниями. Например, банками и страховыми. Клиент сможет получить необходимые услуги в одном месте и ему не придется обращаться куда-то еще. Партнерское предложение будет выгоднее для абонентов Tele2, чем обращение через стандартные каналы.

— Если вернуться к сотовой связи и интернету: каких новинок абоненты могут ожидать от Tele2?

— Количество пользователей мессенджеров и социальных сетей растет. Мы предоставляем услугу пользования ими безлимитно и бесплатно.

Кроме того, недавно мы запустили сервис «Перенос остатков» и это только начало.

— Как работает опция «Перенос остатков»?

—Теперь, если пользователь за месяц из оплаченного пакета не успел потратить минуты, SMS или интернет-трафик, они переносятся на следующий период, а не сгорают. Понятно, что объемы потребления абонентов каждый месяц разные: в декабре мы разговариваем и выходим в интернет больше, в январе — меньше. И в январе могут оставаться неиспользованные минуты и трафик: их можно перенести на февраль. Это бесплатная услуга, предоставляется автоматически всем на открытых для подключения пакетных тарифах.

— В части обслуживания у вас тоже будут «Другие правила»? Как вы развиваете эту сферу?

— Наша главная задача — помогать абоненту там, где ему удобно. Мы стали первым российским мобильным оператором, обеспечивающим клиентскую поддержку через Telegram и Viber. И мы увидели отклик от наших абонентов. У уральских абонентов в четвертом квартале 2016 года число запросов через Telegram выросло по сравнению с первым кварталом на 35 процентов. Ответ на запрос в чатах отправляется в среднем в течение 30 секунд. При этом мы развиваем и традиционные каналы поддержки – бесплатную горячую линию 611 и личный кабинет.

— Как, по вашему мнению, на новые идеи, новую стратегию Tele2 отреагируют конкуренты? Вы не боитесь, что некоторые или все опции будут скопированы?

— Мы понимаем, что когда предлагаем на рынке уникальные услуги, нас обязательно будут копировать: это своеобразный показатель успешности идеи. Везде, куда входил Tele2, рынок менялся. Это нормальная история, мы должны учитывать это и просто бежать быстрее. В любом случае, абоненты только выигрывают от изменений на рынке мобильной связи.


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06 апреля в 09:56, просмотров: 608, комментариев: 1


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Комментарии:
shpargalo@gk.ru
не нравится
06 апреля в 18:05
Злата, ну-ка расскажите сургутянам, как вы, без разрешения жильцов, наделали ключи в обувных ларьках, и ставите сеть, в подъездах, расковыряли стены, а теперь что-то желаете рассказать...не хорошо....даже плохо,,,,и вышку на гаражах, а она радиационнная. а там рядом школа и детская площадка....ай.ай...ай...

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