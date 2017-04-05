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​Покупка квартиры в Новине стала доступнее

Компания Брусника и Сбербанк России заключили партнерское соглашение о субсидировании процентной ставки по ипотеке.

Данная ипотечная программа распространяется только на квартиры во втором строящемся доме квартала «Новин».

Установлена специальная ставка по ипотеке – 8,9% годовых! Первоначальный взнос – от 15%, а максимальный срок кредитования – 7 лет.

Предложение действует до 31 мая 2017 года.

Ипотека 8,9% годовых!

«Компания Брусника всегда стремится найти оптимальные условия покупки для своих клиентов. Новая ипотечная программа от Сбербанка подойдет тем клиентам, кто хочет купить квартиру в «Новине» с минимальной переплатой по процентам», - говорит Максим Филин, директор по продажам компании Брусника в Сургуте:

Квартал «Новин» расположен в западном районе Сургута на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая.

В настоящее время первый дом квартала «Новин» введен в эксплуатацию и началось заселение. Счастливые жильцы уже начали делать ремонт и совсем скоро справят новоселье.

Выбрать понравившуюся квартиру и подать заявку на ипотеку можно в офисе продаж Брусники по адресу: г. Сургут, Югорский тракт 2/1.

Подробности по телефону +7 (3462) 44-20-56 и на официальном сайте: http://surgut.brusnika.ru/sposoby-pokupki.php

* юридическая информация

В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,9% годовых при условии подачи заявки у ООО «Брусника. Сургут» на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» и с учетом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками / инвесторами – партнерами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика / созаемщика. В случае отказа заемщика / созаемщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,9% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 9,4% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика годовая процентная ставка будет составлять 10,4%. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика / созаемщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заемщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заемщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования – по телефонам справочной службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте www.surgut.brusnika.ru. При покупке квартиры по данной ипотечной программе иные скидки от застройщика не распространяются. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте: www.surgut.brusnika.ru. Реклама не является публичной офертой.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 151, комментариев: 0


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