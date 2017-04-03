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​Сургутяне начинают рабочий день со «Вставай» уже 5 лет

Быть пионерами в любом деле не легко. Но коллектив телекомпании «СургутИнформТВ» роль первопроходца никогда не пугала: первый в регионе прямой эфир провели, первыми перешли на собственное программирование, затем на HD-формат вещания. Программа «Вставай» тоже была первой утренней развлекательной программой для сургутян. Первой и единственной в городском информационном пространстве она остается уже 5 лет.

Хотя опасений было много, вспоминает генеральный директор ЗАО «СургутИнформТВ» Игорь Ярош: «Мы рискнули и решили сделать. Пришлось многому чему научиться, потому что никогда таких программ не делали.

И вот, по прошествии 5 лет, мы понимаем что программа очень любима и востребована горожанами, а самое главное, она полезна для зрителей.

Поэтому тот шаг 5-летней давности был верным и правильным».

Правильность такого решения подтверждают сами сургутяне, каждое утро с 6 до 9 часов включая свои телевизоры. И залог популярности прост — программа «Вставай» рассказывает о том, что происходит рядом с нами, дает советы, которые пригодятся именно в нашем городе, а порой в эфире можно узнать даже о том, что сосед обладает большим талантом или собрал уникальную коллекцию. Все о Сургуте и сургутянах в разных рубриках для людей самых разных интересов и предпочтений.

Создавать программу помогают партнеры проекта. Есть те, кто присоединился недавно, такие как сеть стоматологических клиник «Сальве», которая помогает с практическими советами как сохранить здоровье. Иные периодически возвращаются, а многие остались в проекте с первых дней. Например, о том, как правильно воспитать здорового и умного ребенка на протяжение пяти лет рассказывают педагоги-психологи из Центра родительской культуры "Семья", о выгодах финансовых продуктов — Сургутнефтегазбанк. Необходимости знания не только иностранного языка, но и культуры другой страны учат преподаватели из центра гуманитарного образования LINGUA.

Раиса Журавлева, генеральный директор центра гуманитарного образования LINGUA: «На самом деле мы начинали сотрудничество с программой Вставай 5 лет назад с рубрики «Сложности перевода». И вот в течение пяти лет мы вместе с и сейчас празднуем свои юбилеи. А вот тот факт, что мы остаемся с программой в течение пяти лет, и говорит о том, что у нас есть доверие к компании, мы видим профессионализм и поэтому сотрудничество переросло в долгие пять лет».

Александра Дымза, руководитель РОД ПБЖ «Дай лапу»: «Общественному движению «Дай лапу» в этом году тоже исполнится пять лет. И нашей дружбе тоже 5 лет. Команда вставай не только замечательные и клёвые ребята, которые заряжают позитивом с утра сургутян, но они еще делают большое и доброе дело. Несколько раз в месяц выходит рубрика «Ищу дом», которая помогает животным быстрее найти хозяев, а волонтерам — помочь большему количеству животных».

Всего в студии «Вставай» за 5 лет побывали более пяти тысяч гостей от юных талантов до экстремалов,

которые прямом эфире показывали свои удивительные способности и физическую выносливость. Участвуют в программе и небольшие общественные движения и крупные игроки на рынке Сургута. К примеру, генеральным партнером программы уже год является строительная компания «Северстрой». Местные производители и предприниматели с удовольствием рассказывают о своих новинках, давая нам лишний повод гордиться тем, что есть в Сургуте. И как подметили сами предприниматели, после появления в эфире программы «Вставай» бизнес идет вверх, продажи растут. Значит, доверяют программе не только партнеры, но и потребители их товаров и услуг, то есть, телезрители. Во всяком случае о том, что программу «Вставай» можно утром увидеть в эфире телеканала С1 и РЕН, знают большинство сургутян.

Вопросов о миссии программы у команды «Вставай» никогда не возникало, главное — создать зрителям заряд бодрости на весь день, дать только полезные практические советы, а вот с названием были сложности, поминает автор проекта Ярослав Петренко, которого в коллективе в шутку называют «папой программы «Вставай».

Ярослав Петренко, креативный директор ЗАО «СургутИнформТВ»: «Очень долго «Вставай» был «Утренним гудком», это было рабочее название и по нашему замыслу именно эта программа должна была будить и побуждать идти на работу в хорошем настроении. В этом названии не было ничего от названия нашей телекомпании и лишь в названии «ВСТавай» аббревиатура СТВ полностью присутствует».

Сегодня «Вставай» знают в других регионах России и даже странах, благодаря прямой трансляции в сети интернет и постоянно обновляемому видеоархиву выпусков, отдельных рубрик программы на сайте sitv.ru. На связь с сургутской студией выходили Канада, США, Швейцария, Китай, Таиланд, Австралия.

В каждом выпуске учитывается и многократная смена аудитории в течение трех часов, и специфика основной темы, а также индивидуальные особенности каждого гостя, приходящего в студию. Рубрики выходят по строгому плану, с учетом потребностей аудитории.

«Мы в любом случае программу постоянно модернизируем, - говорит Игорь Ярош, - мы отслеживаем отношение наших телезрителей к программе, мы выясняем что нужно еще показать. В планах - перевод студии в формат HD, потому что студия программы «Вставай» сегодня единственная в телекомпании, которая у нас работает в старом формате SD. Кроме того, в планах изменить и декорации, может быть, перестроить всю студию полностью, я думаю, через год зрители эту программу увидят в совершенно другом качестве».


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Сегодня в 16:25, просмотров: 88, комментариев: 0


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